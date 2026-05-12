È stata ripristinata la fontanella pubblica di Viale Miramare, nella zona Castello e Spiaggia Libera a Manfredonia, dopo un intervento di manutenzione che ha consentito di riportare alla piena funzionalità la struttura, particolarmente utilizzata con l’arrivo della stagione calda.

L’intervento ha riguardato la sistemazione della manopola di apertura, restituendo così un servizio ritenuto essenziale per cittadini, turisti, anziani e bambini che frequentano l’area. L’acqua potabile gratuita viene indicata come un elemento centrale per la salute pubblica, il decoro urbano e l’accoglienza cittadina.

Il guasto, secondo quanto comunicato, sarebbe stato causato da atti vandalici, con conseguenti disagi per la comunità e costi di ripristino a carico della collettività. Sulla vicenda è intervenuto il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, che ha dichiarato: “L’acqua pubblica è un bene primario”.

Nel suo intervento, Marasco ha inoltre rivolto un richiamo al rispetto dei beni comuni: danneggiare le fontanelle e le infrastrutture pubbliche significa arrecare un danno all’intera comunità, sia in termini economici che di servizi. Ha sottolineato come ogni intervento di riparazione comporti costi collettivi e la temporanea perdita di un servizio utile.

L’Amministrazione comunale ha annunciato che continuerà a monitorare la situazione e a intervenire tempestivamente, invitando al tempo stesso i cittadini alla collaborazione e alla segnalazione di eventuali episodi di danneggiamento alla Polizia Locale.

Un ringraziamento è stato rivolto all’Assessore ai Lavori Pubblici Francesco Schiavone per il tempestivo intervento e il coordinamento con Acquedotto Pugliese per il ripristino delle fontane in città.

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.