Nuovo collegamento marittimo Manfredonia-Isole Tremiti: Regione stanzia 500mila euro

BARI – La Regione Puglia conferma anche per il 2026 il servizio sperimentale di collegamento marittimo stagionale tra Manfredonia e le Isole Tremiti.

Con un atto dirigenziale del Dipartimento Mobilità è stato disposto l’affidamento alla Provincia di Foggia della delega amministrativa per organizzare il servizio e procedere alla successiva gara pubblica.

Per sostenere il collegamento, la Regione ha stanziato una dotazione finanziaria pari a 500 mila euro.

Il servizio rientra nell’ambito delle iniziative regionali dedicate alla continuità territoriale e al potenziamento della mobilità marittima nel Gargano.

Secondo quanto riportato nel provvedimento, il collegamento rappresenta un importante supporto ai flussi turistici estivi verso l’arcipelago delle Tremiti ed è stato già sperimentato negli anni precedenti.

La normativa regionale prevede la possibilità di attivare un sistema di “metrò del mare” per mettere in rete alcuni porti pugliesi attraverso collegamenti veloci e stagionali.

Il nuovo servizio 2026 avrà carattere sperimentale e dovrà garantire almeno tre coppie di corse settimanali tra Manfredonia e le Tremiti.

La Regione ha inoltre chiarito che il collegamento sarà diretto, senza fermate intermedie, dopo aver verificato l’impossibilità tecnica e commerciale di effettuare soste in altri porti del Gargano.

La Provincia di Foggia sarà responsabile dell’affidamento del servizio attraverso una procedura a evidenza pubblica.

Il trasferimento delle risorse regionali avverrà in due fasi: una prima quota pari al 40% dopo l’aggiudicazione della gara e il saldo finale dopo la rendicontazione completa delle attività svolte.

L’obiettivo dichiarato è duplice: sostenere il turismo e rafforzare i collegamenti con l’arcipelago durante il periodo estivo.

Negli anni scorsi il collegamento aveva registrato un notevole interesse da parte dei viaggiatori, soprattutto turisti diretti verso le Tremiti partendo dal porto di Manfredonia.