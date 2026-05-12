Pietramontecorvino: un hub del Politecnico di Bari per lo sviluppo dei Monti Dauni

Un hub del Politecnico di Bari nei Monti Dauni per promuovere progetti di sviluppo sostenibile, inclusione e valorizzazione del territorio. È questo l’obiettivo dell’iniziativa che sarà presentata mercoledì 13 maggio nel Palazzo Ducale di Pietramontecorvino, grazie alla collaborazione tra Comune di Pietramontecorvino, Politecnico di Bari e ANCI Puglia.

L’appuntamento, articolato in due sessioni – dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17 – riunirà 30 relatori tra docenti universitari, esperti di sviluppo territoriale, amministratori e sindaci dell’area. Al centro del confronto, la creazione di un laboratorio permanente capace di mettere in rete enti, imprese, associazioni e comunità locali per costruire nuove opportunità di crescita per i Monti Dauni.

L’area montana del Subappennino Dauno, insieme al Gargano, rappresenta una delle zone pugliesi più ricche di boschi, biodiversità, corsi d’acqua, siti archeologici e borghi medievali, oltre a vantare una forte tradizione agricola e agroalimentare. In questo contesto, il Politecnico di Bari intende mettere a disposizione competenze e risultati della ricerca per sostenere processi innovativi legati al territorio.

La prima parte dei lavori sarà moderata da Antonio Massari di Learning Cities. Per il Politecnico di Bari interverranno Federica Cotecchia, Daniela Frisullo e Nicola Martinelli, che illustreranno il progetto dell’Hub Poliba-Monti Dauni, insieme a Vincenzo Lasorella della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Ad aprire la conferenza saranno i saluti istituzionali del sindaco di Pietramontecorvino Domenico Zuppa, dell’assessore regionale all’Urbanistica Marina Leuzzi e del vicepresidente ANCI Puglia delegato alle Aree Interne Noè Andreano. Previsto anche l’intervento della geologa Michela De Salvia. Nel pomeriggio parteciperà anche l’assessore regionale al Turismo Graziamaria Starace.

Dalle 11 alle 12 spazio a un confronto sulle criticità e sulle prospettive di sviluppo dei Monti Dauni, coordinato da Nicola Potenza di ANCI Puglia, con il coinvolgimento dei sindaci del territorio. Successivamente si parlerà di cooperazione, formazione e tutela del territorio con gli interventi di Valeria Monno, Giacomo Pisani, Arturo Trotta e Pasquale Piacquadio.

Tra i temi affrontati anche la fragilità ambientale e la difesa del territorio, con contributi di Federica Cotecchia, Michele Montemurro e Dora Foti, oltre all’intervento di Rino Lamarucciola, già sindaco di Pietramontecorvino ed esperto delle dinamiche dei Monti Dauni.

Nel pomeriggio il focus si sposterà su turismo, beni culturali e paesaggi energetici. Aprirà la sessione Nicola Martinelli, direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici, Archeologici e Paesaggio. Previsti inoltre gli interventi di Rosa Pagliarulo, Maria Francesca Sabbà, Gianfilippo Mignogna, Mario De Angelis, Alessandro Cannavale, Maria Dicorato, Alessandro Bonifazi e Nino Silvestre.

L’iniziativa rientra nel programma della “Settimana Identitaria” di Pietramontecorvino, manifestazione che propone 11 appuntamenti fino al 31 maggio dedicati alla valorizzazione culturale e sociale del territorio.