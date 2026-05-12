Referendum sulla “geoingegneria”: iniziativa reale, ma il testo solleva dubbi scientifici e giuridici

L’iniziativa “Cieli blu – Divieto di modifica delle condizioni meteorologiche (geoingegneria)” esiste realmente: è stata annunciata in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2026 ed è presente sulla piattaforma del Ministero della Giustizia per la raccolta firme digitali.

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa popolare. La Costituzione consente ai cittadini di presentare un progetto di legge se sostenuto da almeno 50.000 elettori.

Il punto non è quindi l’autenticità della raccolta firme, ma il merito della proposta. Il testo richiama principi reali, come precauzione e tutela ambientale, ma li collega a un divieto generale della “modifica delle condizioni meteorologiche” con formulazioni che rischiano di confondere geoingegneria climatica, ricerca scientifica, cloud seeding e narrazioni sulle cosiddette “scie chimiche”.

Anche la citata decisione della COP 10 di Nagoya non stabilisce un divieto assoluto: la Convenzione sulla biodiversità invita a evitare attività di geoingegneria climatica che possano incidere sulla biodiversità in assenza di basi scientifiche e regole adeguate, ma prevede eccezioni per studi scientifici su piccola scala e controllati.

In sintesi: firmare è un diritto democratico e la piattaforma è istituzionale. Ma l’iniziativa, pur partendo da un tema reale — il controllo pubblico sulle tecnologie climatiche — appare costruita con richiami normativi ampi e talvolta forzati. La prudenza ambientale non dovrebbe trasformarsi in allarme generico né in ostacolo alla ricerca scientifica. Il dibattito merita trasparenza, dati verificabili e linguaggio preciso, non slogan.

A cura di Michele Solatia.