San Giovanni Rotondo. L’assistenza gratuita del M5s. “Se vinciamo noi, opposizioni al governo faranno festa"

La campagna elettorale di San Giovanni Rotondo sembra aver imboccato una strada già vista: piazze piene, parole tante e contenuti pochi. Una liturgia politica che si consuma a colpi di slogan, ospiti illustri e richiami identitari, ma che fatica a trasformarsi in proposta amministrativa concreta.

Eppure il quadro che accompagna queste amministrative è tutt’altro che marginale: cinque candidati in corsa per la carica di sindaco avrebbero dovuto rappresentare pluralità, visioni differenti e confronto programmatico. Invece, ciò che traspare dai comizi è soprattutto incertezza politica, smarrimento ideologico e il tentativo di rafforzare la propria credibilità attraverso il sostegno di leader regionali e nazionali.

La sensazione dominante è quella di una politica che fatica a parlare il linguaggio della città. I grandi nomi chiamati a sostenere le coalizioni sembrano più funzionali all’immagine della serata che alla costruzione di una prospettiva amministrativa. La loro presenza, spesso molto visibile, finisce per amplificare le tensioni interne ai vari schieramenti invece di rassicurare un elettorato sempre più disilluso.

Già dal 10 maggio, in una Piazza dei Martiri gremita, il centrodestra — privo però delle sigle della Lega e dell’UDC — ha mostrato le difficoltà di una coalizione che tenta di mantenere una postura compatta pur evidenziando assenze significative. La serata, favorita anche da condizioni climatiche ideali, avrebbe potuto rappresentare un momento di slancio. Ne è uscita invece una rappresentazione politica dai toni moderati, incapace di incidere davvero nell’immaginario collettivo.

L’11 maggio il confronto politico si è acceso ulteriormente. Due cordate, entrambe riconducibili all’area del centrosinistra ma separate da divisioni ormai profonde, si sono affrontate a distanza di palco e di ospiti. Da una parte la coalizione guidata da Rossella Fini, espressione del cosiddetto Campo Largo; dall’altra la Casa Riformista con Giuseppe Siena, sostenuta anche dalla presenza dell’ex ministra Teresa Bellanova.

Lo spettacolo offerto, però, è apparso contenuto nei toni e nella partecipazione. Segnali che raccontano meglio di qualsiasi sondaggio la distanza crescente tra cittadini e politica.

Nel Campo Largo — che oggi appare meno compatto rispetto alle intenzioni iniziali — le divisioni interne sono emerse in maniera evidente. Le ricuciture tra Movimento 5 Stelle, PD e lista CON sembrano più operazioni di equilibrio politico che autentici percorsi condivisi.

I rappresentanti pentastellati, guidati nella presentazione dalla consigliera regionale Rosa Barone, hanno riproposto la consueta narrazione basata sulla contrapposizione rispetto agli errori delle precedenti amministrazioni. Un’impostazione che, secondo alcuni osservatori, appare distante dalle priorità quotidiane della città. Il tono, a tratti polemico anche verso alleati presenti in piazza, ha contribuito a trasmettere un’immagine di coalizione non del tutto coesa.

Nel corso degli interventi sono stati inoltre richiamati episodi di tensione politica avvenuti durante precedenti consigli comunali, segno di un clima che continua a lasciare strascichi nel dibattito pubblico.

Anche la scenografia ha raccontato qualcosa: pochi tricolori e molti palloncini gialli, simboli di un’identità politica che richiama stagioni passate del Movimento 5 Stelle.

Particolarmente discussa la dichiarazione del vicepresidente della Regione Puglia, secondo cui una vittoria del Campo Largo garantirebbe una maggiore connessione con la Regione. Una frase che ha suscitato perplessità anche tra alcuni sostenitori della coalizione, perché interpretata come un possibile collegamento tra appartenenza politica e rapporti istituzionali.

Nel frattempo, i grandi temi cittadini sono rimasti sullo sfondo. Sul programma amministrativo sono emersi ancora pochi dettagli concreti. Anche sulla questione legata a Casa Sollievo della Sofferenza il confronto pubblico è apparso limitato, nonostante il ruolo centrale che la struttura riveste per l’economia e l’identità della città.

Diversa, almeno nella forma, l’impostazione della Casa Riformista. Gli interventi introduttivi hanno cercato di spiegare le ragioni della frattura con il vecchio Campo Largo e con parte del PD, lasciando poi maggiore spazio al candidato sindaco Siena. L’ingegnere ha provato a riportare il dibattito su temi amministrativi e continuità di governo, richiamando anche l’esperienza dell’amministrazione Crisetti.

Resta però aperta la domanda fondamentale: quanto di tutto questo riuscirà davvero a tradursi in una visione concreta di città?

Perché la vera assente di questa campagna elettorale sembra essere proprio San Giovanni Rotondo. Una comunità che ascolta, osserva e sempre più spesso commenta senza entusiasmo. I comizi diventano così esercizi autoreferenziali, passerelle politiche dove ciascuno parla soprattutto al proprio elettorato, senza riuscire a costruire un linguaggio comune capace di intercettare bisogni, paure e speranze reali.

Sarebbe stato utile un vero confronto pubblico tra i candidati, con domande raccolte direttamente dai cittadini e senza limitazioni preventive.

Un dibattito c’è stato grazie a un’emittente locale, ma non ha prodotto un approfondimento significativo sui programmi e sulle questioni più rilevanti per la città. Anche sul tema Casa Sollievo il confronto è rimasto marginale.

Oggi, 13 maggio, è previsto un nuovo talk politico, organizzato con l’obiettivo di rilanciare il dibattito pubblico in una campagna elettorale che finora ha mostrato più cautela che slancio.

Si attende infine la risposta degli altri due schieramenti, entrambi impegnati a proporsi come alternative rispetto ai blocchi principali.

Nel frattempo, mentre i candidati continuano a contendersi il palco, la città aspetta ancora che qualcuno parli davvero del futuro, e non soltanto degli avversari.

A cura di Maurizio Varriano.