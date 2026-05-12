Tragedia nelle campagne di Poggio Imperiale: bracciante romeno muore carbonizzato

POGGIO IMPERIALE – Dramma nelle campagne dell’Alto Tavoliere, dove un bracciante agricolo di nazionalità romena ha perso la vita in un incendio divampato all’interno della roulotte nella quale viveva.

La tragedia si è consumata nelle prime ore della giornata nelle campagne tra Poggio Imperiale e Lesina, in una zona rurale utilizzata da diversi lavoratori stagionali impiegati nelle attività agricole della zona. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Quando i soccorritori sono arrivati, la roulotte era già completamente avvolta dalle fiamme. Il corpo del bracciante è stato trovato carbonizzato all’interno del piccolo mezzo adibito a dimora di fortuna.



Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ipotesi investigative, l’incendio potrebbe essere stato provocato da un corto circuito o da un sistema di riscaldamento improvvisato utilizzato durante la notte. Non si esclude però nessuna pista e saranno gli accertamenti tecnici a chiarire l’origine delle fiamme.

L’area è stata transennata per consentire i rilievi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. Gli investigatori stanno lavorando anche per ricostruire le ultime ore di vita del lavoratore e verificare le condizioni in cui viveva.

La vittima, secondo le prime informazioni raccolte sul posto, lavorava come bracciante agricolo nelle campagne della zona e da tempo risiedeva nella roulotte insieme ad altri lavoratori stagionali presenti nell’area.

A cura di Giuseppe De Filippo.