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ASSALTO BANCOMAT TRANI Trani, assalto con esplosivo al bancomat Credem di via Cavour

I malviventi avrebbero introdotto materiale esplosivo nella fessura dell’erogatore automatico di denaro, provocando una forte deflagrazione

Trani, assalto con esplosivo al bancomat Credem di via Cavour

Trani, assalto con esplosivo al bancomat Credem di via Cavour - Fonte Immagine: telebari.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
BAT // Cronaca //

All’alba di martedì 12 maggio, la filiale della Credem di via Cavour a Trani è stata presa di mira da un assalto con esplosivo che ha completamente distrutto lo sportello bancomat. L’azione sarebbe stata compiuta da un gruppo composto da almeno tre persone.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero introdotto materiale esplosivo nella fessura dell’erogatore automatico di denaro, provocando una forte deflagrazione che ha mandato in frantumi il bancomat. L’esplosione non ha causato feriti né danni strutturali rilevanti all’edificio, ma ha reso inutilizzabile lo sportello.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno immediatamente avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’assalto e verificare l’eventuale bottino sottratto dai responsabili.

Elementi fondamentali per le indagini potrebbero arrivare dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, già acquisite dagli investigatori per risalire all’identità degli autori del colpo.

Lo riporta teleregionecolor.com.

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