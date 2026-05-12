UNIFG, premiate le eccellenze dell’innovazione al “Premio UNIMPRESA 2026”. Lo Muzio “Valore strategico per il territorio”

Si è svolta l’11 maggio la cerimonia di consegna del “Premio UNIMPRESA 2026”, iniziativa promossa dall’Università di Foggia per valorizzare le migliori esperienze di innovazione sviluppate da imprese, start up, enti pubblici e realtà del Terzo Settore.

Il progetto, curato dall’Area Terza Missione e Grant Office dell’Ateneo, ha coinvolto 39 organizzazioni tra enti pubblici, PMI, grandi imprese e start up, chiamate a presentare progetti innovativi realizzati nel corso del 2025. L’obiettivo è favorire il dialogo tra mondo accademico e sistema produttivo, promuovendo modelli sostenibili e ad alto impatto sociale, economico e ambientale.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, che ha dichiarato: “Il Premio UNIMPRESA rappresenta un tassello significativo delle politiche strategiche attraverso cui l’Università di Foggia intende rafforzare il proprio ruolo di promotore di innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo territoriale. Iniziative come questa consolidano il dialogo tra università, imprese e società civile, favorendo la nascita di progettualità capaci di generare valore, occupazione qualificata e impatto sociale, economico e culturale per il territorio, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2026”.

La valutazione dei progetti è stata affidata a una commissione presieduta dal Prorettore con delega al Grant Office, prof. Michele Milone, e composta da docenti dei sette dipartimenti dell’Ateneo. I criteri adottati hanno riguardato innovatività, impatto territoriale, sostenibilità, scalabilità e capacità di creare valore condiviso, con particolare attenzione a public engagement, inclusione e parità di genere.

Dieci le realtà premiate nelle diverse categorie: ASL di Foggia per gli enti pubblici; Fondazione ANT Franco Pannuti ETS per il Terzo Settore; Thinkactive SB srl tra le start up; Futernext srl e Manta Group srl per le PMI; Consorzio Stabile Prometeo SpA tra le grandi imprese; ETS Agorà Scienze Mediche per le giovani promesse; Dronebot srl per l’innovazione integrata; M2 Energia srl per l’innovazione sostenibile; e Puglia Recupera srl per la categoria imprenditrice.

Il prof. Michele Milone ha evidenziato come “la qualità dei progetti candidati dimostra quanto il territorio sia ricco di competenze, creatività e capacità di trasformare idee innovative in valore condiviso”, sottolineando il ruolo dell’Università nel favorire reti tra ricerca e imprese e nel sostenere processi di innovazione e crescita.

Nel percorso avviato con il premio, gli stakeholder coinvolti potranno inoltre accedere a iniziative formative su trasferimento tecnologico, proprietà industriale, finanziamenti alle imprese, upskilling e reskilling, oltre a incontri di matching e attività dedicate a innovazione sociale, digital transformation, sostenibilità e crowdfunding.

Lo riporta foggiacittaaperta.it.