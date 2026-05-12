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Home // Cronaca // UNIFG, premiate le eccellenze dell’innovazione al “Premio UNIMPRESA 2026”. Lo Muzio “Valore strategico per il territorio”

PREMIO UNIMPRESA UNIFG, premiate le eccellenze dell’innovazione al “Premio UNIMPRESA 2026”. Lo Muzio “Valore strategico per il territorio”

Il progetto, curato dall’Area Terza Missione e Grant Office dell’Ateneo, ha coinvolto 39 organizzazioni tra enti pubblici, PMI, grandi imprese e start up

UNIFG, premiate le eccellenze dell’innovazione al “Premio UNIMPRESA 2026”. Lo Muzio “Valore strategico per il territorio”

UNIFG, premiate le eccellenze dell’innovazione al “Premio UNIMPRESA 2026”. Lo Muzio “Valore strategico per il territorio” - Fonte Immagine: foggiacittaaperta.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
Cronaca // Foggia //

Si è svolta l’11 maggio la cerimonia di consegna del “Premio UNIMPRESA 2026”, iniziativa promossa dall’Università di Foggia per valorizzare le migliori esperienze di innovazione sviluppate da imprese, start up, enti pubblici e realtà del Terzo Settore.

Il progetto, curato dall’Area Terza Missione e Grant Office dell’Ateneo, ha coinvolto 39 organizzazioni tra enti pubblici, PMI, grandi imprese e start up, chiamate a presentare progetti innovativi realizzati nel corso del 2025. L’obiettivo è favorire il dialogo tra mondo accademico e sistema produttivo, promuovendo modelli sostenibili e ad alto impatto sociale, economico e ambientale.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stato il Rettore dell’Università di Foggia, prof. Lorenzo Lo Muzio, che ha dichiarato: “Il Premio UNIMPRESA rappresenta un tassello significativo delle politiche strategiche attraverso cui l’Università di Foggia intende rafforzare il proprio ruolo di promotore di innovazione, trasferimento tecnologico e sviluppo territoriale. Iniziative come questa consolidano il dialogo tra università, imprese e società civile, favorendo la nascita di progettualità capaci di generare valore, occupazione qualificata e impatto sociale, economico e culturale per il territorio, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico di Ateneo 2026”.

La valutazione dei progetti è stata affidata a una commissione presieduta dal Prorettore con delega al Grant Office, prof. Michele Milone, e composta da docenti dei sette dipartimenti dell’Ateneo. I criteri adottati hanno riguardato innovatività, impatto territoriale, sostenibilità, scalabilità e capacità di creare valore condiviso, con particolare attenzione a public engagement, inclusione e parità di genere.

Dieci le realtà premiate nelle diverse categorie: ASL di Foggia per gli enti pubblici; Fondazione ANT Franco Pannuti ETS per il Terzo Settore; Thinkactive SB srl tra le start up; Futernext srl e Manta Group srl per le PMI; Consorzio Stabile Prometeo SpA tra le grandi imprese; ETS Agorà Scienze Mediche per le giovani promesse; Dronebot srl per l’innovazione integrata; M2 Energia srl per l’innovazione sostenibile; e Puglia Recupera srl per la categoria imprenditrice.

Il prof. Michele Milone ha evidenziato come “la qualità dei progetti candidati dimostra quanto il territorio sia ricco di competenze, creatività e capacità di trasformare idee innovative in valore condiviso”, sottolineando il ruolo dell’Università nel favorire reti tra ricerca e imprese e nel sostenere processi di innovazione e crescita.

Nel percorso avviato con il premio, gli stakeholder coinvolti potranno inoltre accedere a iniziative formative su trasferimento tecnologico, proprietà industriale, finanziamenti alle imprese, upskilling e reskilling, oltre a incontri di matching e attività dedicate a innovazione sociale, digital transformation, sostenibilità e crowdfunding.

Lo riporta foggiacittaaperta.it.

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