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Home // Lavoro // Vertenza Natuzzi, sindacati contro l’aumento della cassa integrazione: “No all’80%”

NATUZZI SINDACATI Vertenza Natuzzi, sindacati contro l’aumento della cassa integrazione: “No all’80%”

Si è concluso con un rinvio al 19 maggio il tavolo convocato al Ministero del Lavoro sulla richiesta avanzata da Natuzzi di modificare la Cigs

Vertenza Natuzzi, sindacati contro l’aumento della cassa integrazione: “No all’80%”

Vertenza Natuzzi, sindacati contro l’aumento della cassa integrazione: “No all’80%” - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
12 Maggio 2026
Lavoro // Politica //

Si è concluso con un rinvio al 19 maggio il tavolo convocato al Ministero del Lavoro sulla richiesta avanzata da Natuzzi di modificare la Cigs, con l’obiettivo di aumentare fino all’80% l’utilizzo della cassa integrazione e senza anticipo dell’integrazione salariale ai lavoratori.

A renderlo noto sono state le segreterie nazionali, regionali e territoriali di Feneal e Uiltucs Uil, Filca e Fisascat Cisl, Fillea e Filcams Cgil, insieme alle Rsu aziendali.

Durante l’incontro, secondo quanto riferito dai sindacati, i rappresentanti dell’azienda hanno ribadito “la necessità di aumentare la cassa integrazione fino all’80%”.

Dal canto suo, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha evidenziato “la necessità di addivenire ad un accordo per mettere in sicurezza l’azienda”, mentre le Regioni Puglia e Basilicata hanno manifestato disponibilità a individuare strumenti di politiche attive e percorsi di formazione destinati ai lavoratori coinvolti dagli ammortizzatori sociali.

Le organizzazioni sindacali hanno però respinto “con forza la suddetta impostazione aziendale”, chiedendo precise garanzie sul futuro occupazionale e produttivo del gruppo in Italia. In particolare, i sindacati hanno sollecitato certezze sul mantenimento degli stabilimenti e dei livelli occupazionali in vista del tavolo permanente annunciato dal ministro Adolfo Urso per il prossimo 27 maggio.

Considerata la distanza tra le parti, il Ministero del Lavoro ha deciso di sospendere temporaneamente il confronto, invitando azienda e sindacati a trovare una soluzione che preveda “una percentuale decisamente inferiore all’80% di cassa integrazione” e anche “un concreto strumento di incentivazione volontaria all’esodo immediatamente esigibile”.

I sindacati hanno infine annunciato che nei prossimi giorni saranno organizzate assemblee informative davanti agli stabilimenti Natuzzi per valutare eventuali nuove iniziative di mobilitazione nel caso in cui l’azienda non accolga le indicazioni emerse durante il confronto ministeriale.

Lo riporta ansa.it.

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