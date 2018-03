Zapponeta, al via i festeggiamenti della nuova amministrazione D’Aloisio

Zapponeta. IERI, sabato 11 giugno 2016, nella centralissima Piazza Aldo Moro, il sindaco e tutta la coalizione “Cambiamo Zapponeta” hanno tenuto un comizio di ringraziamento, al termine del quale si è ufficializzato la sua squadra di governo. Una giunta e una squadra di governo, plasmata in soli 4 giorni. Una giunta arcobaleno composta da tutte le forze politiche che hanno contribuito alla sua elezione. Ecco i nomi: Vincenzo Riontino, il coordinatore provinciale di Forza Italia Giovani, sarà il vice sindaco con delega ai Lavori Pubblici, edilizia, difesa del territorio; Francesco Iacoviello (PD) sarà l’assessore agli Affari generali, Personale, Salute, Cultura e Pubblica istruzione e stato civile; in giunta anche la giornalista di telefoggia Francesca Valentino (Cristiano Uniti) assessore esterno, alla quale andranno le deleghe del turismo, dello spettacolo, Pari opportunità, caccia e pesca; infine Isabella Mastropasqua (Area Popolare) sarà l’assessore al Bilancio, Contenzioso, mercato, e Rapporti con la chiesa. D’Aloisio Vincenzo si è tenuto con se la delega alle Politiche sociali che nei prossimi giorni potrebbe affidare a SEL, unico partito che non ha eletto nessun consigliere. Al termine del comizio di ringraziamento, il primo cittadino ha strappato davanti a tutti la sua bolletta pazza dell’immondizia con l’aumento del 40%. Arriveranno le nuove bollette, molto ma molto più basse. Dateci il tempo di insediarsi. Si è concluso con fuochi pirotecnici e buffet. Redazione Stato Quotidiano.it Zapponeta, al via i festeggiamenti della nuova amministrazione D’Aloisio ultima modifica: da

