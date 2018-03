Rosa Porcu “Inquinamento Enichem, la situazione è grave”

Panoramica stabilimento Enichem Agricoltura (anni '70 - Ph: marcocapponi)

VENERDI 16 GIUGNO 2017 ORE 18:00 – SALA CONSILIARE Inquinamento Enichem: dopo quarant’anni affiorano le prime verità

I danni provocati dalla presenza a Manfredonia dell’industria chimica (Enichem) sono stati nascosti e taciuti per oltre 40 anni. L’Enichem ha prodotto e continua a produrre danni irreversibili per la salute dei cittadini e dell’ambiente. Questa industria ci ha lasciato una pesante eredità: un inquinamento notevole, una bonifica non realizzata e rifiuti che continuano a produrre EFFETTI TOSSICI SUL NOSTRO TERRITORIO. Persistono ancora tutte le sue problematiche per cui LA SITUAZIONE É GRAVE! La Salute e l’Ambiente in cui viviamo sono un bene prezioso che bisogna salvaguardare e custodire per le future generazioni con l’impegno e la partecipazione di ogni cittadino! La ricerca epidemiologica partecipata sullo stato di salute dei lavoratori e dei cittadini, avviata circa due anni fa, ha concluso un primo step di lavori. I dati sono tutt’altro che rassicuranti. I cittadini hanno il diritto e il dovere di essere informati. Il 16 giugno, alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, i dati saranno resi pubblici e la cittadinanza è invitata a partecipare. Il Coordinamento cittadino Ambiente/Salute Manfredonia FOCUS STATO QUOTIDIANO.IT allegato

