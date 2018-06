AlmaLaurea, Foggia prima in Puglia tra gli Atenei

Di:

Foggia. Il Consorzio interuniversitario nazionale AlmaLaurea, a cui aderiscono tutti gli Atenei Italiani, ha pubblicato la ventesima edizione del rapporto sul profilo dei laureati delle Università italiane (consultando e intervistando laureati provenienti da 74 delle 75 università di tutto il Paese).* Quanto all’Università di Foggia sono stati coinvolti 1.569

laureati (tra il 2016 e il 2017) di cui 1.014 di primo livello, 346 in possesso di lauree **Magistrali biennali e 190 in possesso di L**auree a ciclo unico. Dalla mole di dati messa a disposizione dell’Università di Foggia da AlmaLaurea, è emerso – tra le altre cose – che l’età media alla laurea è di 26,3 anni e il voto medio di laurea è di 104,5/110.

Particolarmente positive le risposte fornite dagli ex studenti dell’Università di Foggia in merito a domande ritenute “chiave” (o comunque molto delicate) dagli intervistatori.

*La soddisfazione degli Studenti.*

Ad esempio il rapporto con i docenti è risultato soddisfacente per l’87,7% degli intervistati, il carico di studio adeguato per il 78,8%, le aule e gli spazi didattici adeguati per il 69,9%, l’esperienza complessivamente positiva per il 90,9% di loro e, infine, il 70,2% rifarebbe le stesse scelte (sia in riferimento al corso di laurea sia in riferimento all’Ateneo, quindi all’Università di Foggia) compiute al momento dell’iscrizione. Dati che appaiono molto positivi se confrontati con quelli registrati tra le altre Università pugliesi.