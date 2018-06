Economia, sviluppo e Mezzogiorno: il rapporto Svimez 2017

Di:

Foggia. Venerdì 15 giugno, alle ore 10:30 presso la sala “Rosa del Vento” del palazzo della Fondazione dei Monti Uniti, in via Arpi 152 a Foggia, il vice direttore della Svimez, il dottor Giuseppe Provenzano, presenterà i dati del rapporto 2017 sull’economia del meridione italiano, come ogni anno raccolti, analizzati e pubblicati dall’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno.

I lavori della conferenza, a cui parteciperanno i rappresentanti degli enti e delle associazioni economiche presenti sul territorio, saranno introdotti dal presidente della Fondazione, il professor Aldo Ligustro.

L’Associazione per lo sviluppo dell’industria nel Mezzogiorno (Svimez), è un ente privato senza fini di lucro fondato nel 1946 da un gruppo di importanti personalità del mondo industriale ed economico, tra i quali il “nostro” Donato Menichella, ed ha come finalità principale lo studio dell’economia del Mezzogiorno per proporre a istituzioni centrali e locali concreti programmi di sviluppo delle Regioni meridionali, con l’obiettivo di realizzare “l’unificazione anche economica dell’Italia”.