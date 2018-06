Giunta, affido diretto a Trenitalia

Di:

Bari. La Giunta regionale ha deciso la priorità della realizzazione di un impianto della produzione di CSS EoW ( Decreto 14 febbraio 2013,n.22) con annesso impianto di utilizzazione. Il CSS è un prodotto della lavorazione dei rifiuti ( da non confondere con il Css che a tutti gli effetti resta un rifiuto) che diviene “end of wast” ( EoW),- non più rifiuto- con il rispetto di precisi parametri che abbattono pressocchè totalmente la concentrazione di alcuni elementi, come ad esempio il mercurio ed il cloro): il CSS EoW costituisce il combustibile più adatto per un modello ecosostenibile del ciclo della gestione dei rifiuti e per la produzione energetica . Secondo il Decreto 22/2013 (Clini) destinazione finale di questa energia, sarebbero cementifici e centrali idroelettriche.

L’Esecutivo pugliese ha quindi di stabilire che i Comuni del territorio regionale, interessati a riconvertire un impianto esistente ai fini di CSS EcoW o ad ospitarne uno nuovo, nei 30 giorni successivi alla pubblicazione sul BURP della delibera approvata oggi , potranno presentare la propria candidatura alla Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche.

Sempre con lo stesso provvedimento, la Giunta ha inoltre stabilito che la localizzazione impiantistica, sulla scorta di ipotesi progettuali (progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di produzione e annessa utilizzazione del CSS EoW), sarà svolta di concerto con l’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER).

La Giunta ha espresso l’indirizzo all’approvazione della proposta di progetto definitivo presentata dall’impresa proponente DESI S.r.l. – con sede legale a Casarano (LE) – per un investimento complessivo in Attivi Materiali, Servizi di Consulenza per Internazionalizzazione, Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale pari ad € 3.635.736,24 ed una agevolazione massima concedibile di € € 1.299.859,36. Previsto, a regime, un incremento occupazione di 15 Unità lavorative (ULA).

La Giunta regionale ha deciso di affidare direttamente a Trenitalia S.p.A. il servizio pubblico di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale nella Regione Puglia, a decorrere al 01.01.2018 per un periodo di durata complessiva di 15 anni (10 anni ai sensi dell’art. 5, par. 6, del Regolamento (CE) 1370/2007, e il 50% ai sensi dell’art. 4, par. 4, dello stesso Regolamento).

L’Esecutivo, che ha stimato in Euro 1.084.200.000,00 (per gli anni 2018-2032), IVA esclusa, l’importo delle obbligazioni di spesa a favore di Trenitalia S.p.A., derivanti dal Piano Economico Finanziario allegato al Contratto, ha approvato lo schema di contratto di servizio per il trasporto ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2018-2032, da stipularsi tra Regione Puglia e Trenitalia S.p.A.

La Giunta regionale ha approvato lo schema dell’ “Atto Integrativo al Protocollo d’intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza da finanziare con le risorse attribuite alla Regione Puglia per il ciclo di programmazione 2014-2020 e le risorse del PON “Legalità” 2014/2020” .

L’Esecutivo ha quindi approvato il “Programma per il Rafforzamento della Legalità, della Sicurezza e della Coesione Sociale in Puglia”.