Grande successo dell’orchestra “G.T.Giordani” di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 12 giugno 2018. L’Orchestra composta dai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado “G.T. Giordani” di Manfredonia ancora una volta si è contraddistinta in Italia classificandosi al primo posto con il punteggio 100 su 100 al 16° Concorso Internazionale per giovani musicisti “Luigi Zanuccoli” di Sogliano al Rubicone in provincia di Forlì.

L’importante concorso diviso per sezioni musicali (solisti-archi-fiati-pianoforte-ensemble-orchestre-cori-scuole medie e licei a indirizzo musicale-sezione speciale di violino e di musica da camera) che ha avuto luogo nella città di Sogliano al Rubicone dal 24 maggio al 2 giugno 2018, presso il Teatro “Elisabetta Turroni”, ha visto la numerosa partecipazione di giovani musicisti italiani e stranieri.

Sempre l’Orchestra della G.T.Giordani diretta dagli eccellenti maestri Alberto Mione, Mimmo Marasco, Dino Marasco, Domenico de Biase, e Giuseppe de Felice si è esibita il 31 maggio 2018 presso l’auditorium della Scuola “G.T. Giordani” per il concerto di fine anno scolastico. La cosa straordinaria di questi giovani musicisti sipontini è costituita dall’ottimo livello artistico raggiunto.

Fotogallery



Nel corso del concerto del 31 maggio scorso tenuto presso l’Auditorium della Giordani, i ragazzi del primo anno del corso strumentale musicale diretti egregiamente dal M° Mimmo Marasco, si sono brillantemente esibiti eseguendo i brani di Seascape, Theatrain, Gibralter rock. Poi la grande orchestra vincitrice del concorso internazionale di musica di Sogliano al Rubicone, composta dai ragazzi del corso di strumento e dai ragazzi del laboratorio musicale, diretta dal’impeccabile M° Dino Marasco ha entusiasmato e emozionato il folto pubblico presente (composto da genitori e nonni dei ragazzi e da docenti), con la famosa colonna sonora del film Nuovo Cinema Paradiso e con il brano “Se Telefonando” della grande Mina. Infine, il bravissimo M° Alberto Mione, ha diretto la grande orchestra concludendo il bellissimo concerto con il Boléro, e con le colonne sonore dei film Indiana Johns, Schindler’s list e Superman di John Williams.

A conclusione della manifestazione musicale ha avuto luogo la premiazione dei ragazzi per il primo posto conseguito al concorso internazionale per giovani musicisti tenuto a Sogliano al Rubicone da parte del dirigente Lorenzo Vitulano. Questi, ha avuto parole di grande di elogio sia per ragazzi e sia per i maestri docenti di musica della Scuola G.T. Giordani, per le ottime performance musicali e per i brillanti risultati didattici conseguitI. A conclusione di questo articolo, voglio ancora una volta evidenziare che Manfredonia è stata, lo è tuttora è sarà sempre una Città musicale, fucina di talentuosi musicisti. Nel mio libro “Manfredonia in Musica” (1570-1970) pronto da tempo che spero di pubblicare con l’aiuto di qualche sponsor, sarà evidenziato quanto da anni vado affermando nei miei scritti.

A cura di Franco Rinaldi,

cultore di storia e tradizioni locali di Manfredonia