Incidente sulla SS16 Tangenziale di Bari, un decesso

Bari, 12 giugno 2018. Lungo la Tangenziale di Bari (SS16), in direzione di Brindisi, il traffico è fortemente rallentato a causa di un incidente occorso in corrispondenza del km 801, che ha reso necessaria l’istituzione del restringimento di carreggiata.

Rallentamenti si registrano inoltre lungo la strada statale 96 “Barese”, nel tratto d’innesto sulla Tangenziale, anche in relazione agli elevati volumi di traffico che – specie a quest’ora – interessano le due arterie stradali pugliesi.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo; nel sinistro il mezzo si è ribaltato ed una persona è deceduta.

Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine, per la gestione della viabilità e per ripristinare la regolare circolazione il prima possibile.