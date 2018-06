Il mare e la sua “parlata” come modulazioni espressive della comunità sipontina

Di:

Si è conclusa da poco l’assegnazione dei premi del IX Concorso “Uno sguardo sulla città” indetto dal Circolo Unione di Manfredonia, per il recupero della memoria storica e del senso della comunità, dedicato alla Prof.ssa Maurizia Cordella, caldeggiato vivamente dal presidente, dr. Pio Longo.

Buona partecipazione di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, con ottimi lavori.

In particolare si segnala l’I.C. “Perrotto-Orsini”, che si è meritato il 1° premio, nella Sez. D, lavori multimediali con il Padlet “Terminologia marinaresca a Manfredonia”, presentato dagli alunni della 2^ F, della Scuola secondaria di primo grado “Perotto”, curato dalle prof.sse Barbara Bottalico e Carmela Ognissanti, il 3° premio nella sez. B, con la poesia “Dov’è finito il mare”, presentata dalla alunna della classe 1^ C, curata dalla prof.ssa Lucia Granatiero, ed il 2° premio nella sez. D, lavori grafico-pittorici, con il quadro tridimensionale a tecnica mista “Le stele raccontano… L’arrivo di Diomede nell’antica Siponto”, presentato dagli alunni della classe 5^ D della Scuola primaria “Orsini”, curato dalle insegnanti Rita Castigliego ed Eleonora Spadafranca.

Agli alunni, alle insegnanti tutte, ed in particolare alla Dirigente Scolastica dell’I.C., prof.ssa Maria Angela Sinigaglia, il più sentito compiacimento e l’auspicio di coinvolgere sempre più i suoi discenti in questi “agoni”, per una “migliore” Scuola, e più consapevoli della loro essenza di essere sipontini.