Mattinata. Festival dei Colori dal 29 al 31 luglio 2018

Di:

Torna l’attesissimo evento colorato dell’estate mattinatese: il Festival dei Colori.

Il Circolo Oasis, anche per quest’anno sta procedendo all’organizzazione dell’evento di punta dell’estate mattinatese, che si terrà nei giorni 29, 30 e 31 luglio p.v.

Il Festival dei Colori è stato insignito, per l’anno 2017, del titolo di miglior evento italiano per la categoria “Cultura, Musica e Spettacolo” da ITALIVE, portale di promozione territoriale, in partenariato con Autostrade per l’Italia spa, Coldiretti Codacons, Comitas e Ministero dei Beni e Attività Culturali e del Turismo.

Il Festival è una tre giorni di eventi e spettacoli, aventi come palcoscenico le vie del nostro Comune, dedicata alle peculiarità cromatiche di Mattinata e dell’intero Gargano: il bianco delle falesie, il verde dell’olio, il viola delle orchidee, il turchese del mare, il rosso della tarantella.

Il Festival dei Colori trasforma il borgo di Mattinata in una galleria di istallazioni colorate che pendono dal cielo creando un’atmosfera incantata. L’evento principale è la Corsa dei Colori del Gargano che si terrà il 29 Luglio, una fan-race per tutta la famiglia che consente di immergersi nel caleidoscopio dei colori del Gargano. Musica, cultura ed enogastronomia incorniciano il tutto per una di festa di paese davvero suggestiva.

Grande novità dell’edizione 2018 è il riconoscimento ottenuto dal MIBACT che ha assegnato al Festival dei Colori il proprio patrocinio indicandolo come evento dell’Anno europeo della Cultura con l’intento di incoraggiare la partecipazione e la valorizzazione del patrimonio culturale quale risorsa condivisa, sensibilizzare alla storia e ai valori comuni e rafforzare il senso di appartenenza all’Europa. Per ora non sveliamo di più, vogliamo mantenere l’attesa e la curiosità di quanti vorranno partecipare anche solo per assistere e magari scattare qualche foto ricordo, nonché assistere ad una serie di spettacoli ed attrazioni tutte divertenti per un’estate gioiosa ed allegra.

Mattinata, 12 giugno 2018