San Severo, festa di fine stagione Gioventù calcio

Di:

San Severo, 12 giugno 2018. Il Gruppo Sportivo del Comune di San Severo ha preso parte al triangolare di calcio al campo sportivo Ricciardelli organizzato dalla Gioventù Calcio San Severo nella festa di fine stagione “Bambini in festa” del club sanseverese che si occupa esclusivamente di attività giovanile.

Al triangolare hanno partecipato anche la squadra della Polizia di Stato e una rappresentativa della FIDAS Torremaggiore e Gioventù Calcio San Severo. Il triangolare è stato vinto dalla FIDAS Torremaggiore e Gioventù Calcio San Severo dopo partite che hanno entusiasmato il pubblico presente.

“E’ stata una bellissima giornata di sport – commenta il Sindaco avv. Francesco Miglio, presente alla manifestazione insieme al Vice Sindaco Francesco Sderlenga ed agli Assessori dr. Raffaele Fanelli, ing. Luigi Montorio e rag. Michele Del Sordo – che ha coinvolto sia gli adulti con il triangolare che i bambini che hanno tenuto la loro festa finale dopo un anno di proficui allenamenti. Alla Gioventù Calcio, al presidente Luigi Messinese, agli allenatori Gianluca Cassone, Gino Cascavilla, Ciro Giangualano, Carmine Ciampa, Luigi Nardelli, Raffaele Clema, Marco Casano e Rinaldo Consoletti facciamo pervenire anche in questa circostanza le felicitazioni ed i nostri rallegramenti per la bella attività che viene svolta, in grado di aiutare tanti ragazzi ogni giorno ed educarli alla pratica sportiva. E’ stata una festa in cui i protagonisti assoluti sono stati i bambini e i ragazzi che con i loro sorrisi e la loro voglia di divertirsi e di crescere hanno dato la gioia a tutti i genitori ed a noi presenti”.

Il calcio d’inizio del triangolare è stato dato dalla Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine dott.ssa Daniela Di Fonzo e dal Dirigente del Commissariato di Polizia di Stato dott. Claudio Spadaro, mentre quello della seconda partita è stato dato dal Sindaco Miglio e dal Vice Sindaco Sderlenga. La squadra del Comune di San Severo era composta da Amministratori, Dirigenti, Dipendenti ed agenti della Polizia Municipale.