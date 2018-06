San Severo, “Opere pubbliche, pronti interventi per decine di milioni”

Di:

San Severo. Lavori ed interventi di riqualificazione, ristrutturazione e completamento per decine e decine di milioni di euro interessano ed interesseranno la città di San Severo nel corso dei prossimi mesi.

L’azione amministrativa attuata dalla Civica Amministrazione sta producendo il suo massimo sforzo con l’avvenuta o imminente cantierizzazione di numerosi interventi: “Si tratta di numerose opere che saranno attuate o completate nel corso dei prossimi mesi – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore ai LL.PP. rag. Michele Del Sordo – l’azione dell’Amministrazione, a volte in sinergia con altri Enti, prevede attività in grado di spaziare dagli interventi di edilizia scolastica a quelli sul territorio: come la fogna bianca, la mitigazione del rischio idraulico, la rinfunzionalizzazione dell’ex macello di Via Foggia, il potenziamento del servizio di videosorveglianza e naturalmente il rifacimento delle strade urbane. Abbiamo inoltre candidato a finanziamento il completamento dell’area nord della Circumsanseverina, gli interventi per tante scuole, al campo sportivo Ricciardelli e al campo sportivo di Via Castellana, quindi il recupero del MAT, la riqualificazione urbana, il recupero di Palazzo Celestini ed ancora di alcune strade e piazze del centro storico, la manutenzione delle strade extraurbane ed altro ancora. Insomma San Severo diventa un enorme cantiere al fine esclusivo di migliorare la vivibilità cittadina in ogni ambito ed in ogni settore, un’azione sinergica in grado di cambiare, ovviamente in meglio, il volto della nostra città. Dopo il forte impegno su sicurezza ed ordine pubblico, culminato con l’istituzione a San Severo del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale e l’imminente costruzione del nuovo commissariato della Polizia di Stato e del distaccamento di Polizia Stradale, l’azione amministrativa si concentra e si identifica fortemente sul fronte delle opere pubbliche per migliorare ancora la qualità della vita e dei servizi”.

Ma ecco una panoramica delle opere pubbliche cittadine.

1. Finanziamenti in corso di esecuzione per un totale di € 2.855.585,32

1.1 Completamento Edificio G. Pascoli, importo complessivo di € 784.081,38 interamente finanziati con fondi di Bilancio Comunale mediante mutuo da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti;

1.2 lavori di ristrutturazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’ex plesso scolastico “scuola materna Madonna di Fatima” per la realizzazione di un centro diurno per anziani ai sensi dell’articolo 68 delL.R. n 4/2007- Avviso pubblico APQ Benessere e Salute FSC 2007- 2013, importo complessivo di € 790.521,19 interamente finanziato dalla Regione Puglia;

1.3 completamento immobile di Via Fraccacreta, importo complessivo di € 225.556,49 da finanziarsi con fondi del Ministero delle Infrastrutture;

1.4 Vulnerabilità sismica edificio E. De Amicis, importo complessivo di € 386.020,00 , interamente finanziato dal MIUR;

1.5 Sistema di videosorveglianza per il contrasto e la riduzione degli abbandoni dei rifiuti: “SMART WASTE MANAGEMENT – STRUMENTI E SISTEMI INTEGRATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE PERFORMANCE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI” Deliberazione della Giunta Regionale 18 giugno 2013, n. 1141 “Delibera CIPE n. 82/2007 e n. 79/2012, DGR 464/09 e DGR 1093/12 – Obiettivi di Servizio collegati al QSN 2007-2013 – Attribuzione risorse premiali ai Comuni”, finanziamento a totale carico della Regione Puglia € 432.203,13;

1.6 P.O. FESR 2007-2013 – ASSE 2 – Linea 2.5 REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA (CCR) NEL COMUNE DI SAN SEVERO. Intervento fermo in attesa dell’approvazione della perizia di variante che prevede la delocalizzazione da Via G. Gentile a Via Foggia presso il Macello Comunale.

La spesa complessiva di € 237.989,16 è finanziata per € 155.400,00 con fondi a carico della Regione Puglia, per € 68.926,42 con fondi a carico della Provincia di Foggia e per € 13.662,74 con fondi a carico dell’ATO Rifiuti Bacino FG/3.

2. Finanziamenti in fase di attivazione per un totale di € 30.915.140,37

EDILIZIA SCOLASTICA per un totale di € 8.490.140,37

Questa amministrazione ha posto particolare attenzione alle strutture scolastiche, più volte trascurate perché non c’è una immediata visibilità, candidando a finanziamenti interventi per € 8.490.140,37 come di seguito riportato:

finanziamenti con Atto Dirigenziale n. 108/2017 della Regione Puglia – Servizio Sistema dell’Istruzione e del Diritto allo Studio

2.1 Intervento di demolizione e ricostruzione della Scuola Elementare “San Giovanni Bosco” di via d’Orsi, importo complessivo pari a € 2.296.580,87 di cui € 1.500.000,00 a

carico del MIUR e € 796.580,87 a carico del Bilancio comunale mediante mutuo da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti;

2.2 interventi di manutenzione e riqualificazione con messa a norma dell’impianto elettrico e antincendio della scuola elementare “A. Pazienza” di Via Lucera, importo complessivo di € 410.343,97 a totale carico del MIUR;

2.3 interventi di manutenzione e riqualificazione energetica nonché di messa in sicurezza e adeguamento della Scuola Media “G. Palmieri”, importo complessivo di € 465.215,53 a totale carico del MIUR;

finanziamenti POR PUGLIA 2014/2020 azione 10.8

2.4 Interventi di manutenzione e riqualificazione della Scuola Elementare “G. Rodari” di Via Ponchielli, importo complessivo di € 668.000,00 interamente finanziato dalla Regione Puglia;

finanziamenti Decreto 21.12.2017 del MIUR per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici

2.5 Interventi di manutenzione straordinaria post indagini diagnostiche sui solai dell’edificio scolastico “E. De Amicis”, importo complessivo di € 800.000,00 a totale carico del MIUR;

2.6 Intervento strutturali di adeguamento sismico del plesso scolastico di Via Ergizio, importo complessivo di € 800.000,00 a totale carico del MIUR;

finanziamenti Decreto 28.11.2017 del MIUR per interventi di messa in sicurezza strutturale/non strutturale dei solai

2.7 Scuola Media PALMIERI – Palestra, importo complessivo di € 200.000,00 a totale carico del MIUR;

2.8 Scuola Elementare Via Mazzini – Palestra, importo complessivo di € 300.000,00 a totale carico del MIUR;

2.9 Scuola Via De Palma, importo complessivo di € 250.000,00 a totale carico del MIUR;

2.10 Scuola Media “G. Palmieri”, importo complessivo di € 400.000,00 a totale carico del MIUR;

2.11 Scuola S.G. Bosco plesso Via don Minzoni, importo complessivo di € 500.000,00 a totale carico del MIUR;

2.12 Scuola Via Calabria, importo complessivo di € 400.000,00 a totale carico del MIUR;

2.13 Scuola Elementare S. Benedetto, importo complessivo di € 300.000,00 a totale carico del MIUR;

INTERVENTI SUL TERRITORIO per u totale di € 22.425.000,00

2.14 Lavori di Costruzione della rete di fognatura per acque bianche nel centro urbano, importo complessivo di € 7.000.000,00 interamente finanziato dalla Regione Puglia, D.G.R. n. 444 del 20.03.2018;

2.15 Rigenerazione urbana, progetto il Mosaico, importo complessivo di € 5.700.000,00 interamente finanziato dalla Regione Puglia;

2.16 Rifunzionalizzazione ex macello comunale, importo complessivo di € 4.300.000,00 interamente finanziato dal Ministero dell’Interno;

2.17 Mitigazione pericolosità idraulica SP 109 San Severo – Lucera, 1° stralcio, importo complessivo di € 3.088.000,00 interamente finanziato dalla Regione Puglia;

2.18 Comunity Library, intervento Biblioteca Minuziano, importo complessivo di € 900.000,00 interamente finanziato dalla Regione Puglia;

2.19 Ampliamento sistema di videosorveglianza urbana, importo complessivo di € 350.000,00 interamente finanziato dal Ministero dell’Interno;

2.20 Intervento di adeguamento antincendio palasport – 2° stralcio, importo complessivo di € 487.000,00 interamente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture;

2.21 Rifacimento strade urbane, importo complessivo di € 600.000,00 finanziati con fondi di Bilancio Comunale mediante mutuo da contrarsi con la Cassa Depositi e Prestiti;

3 Candidature a finanziamenti per un totale di € 31.176.401,28

3.1 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE PUGLIA 2014/2020 – Asse Prioritario VI – Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani” – “Avviso pubblico per la presentazione di domande per la realizzazione di centri comunali intercomunali di raccolta rifiuti differenziati” – CCR area NORD. Già prodotto studio di fattibilità per l’importo complessivo di € 300.000,00 . Approvato con deliberazione di G.M. n. 328 del 29.12.2017, RUP e progettista ing. Pietro Zaccaro.

3.2 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE PUGLIA 2014/2020 – Asse Prioritario IV “Energia sostenibile e qualità della vita” Obiettivo RA 4.1 Azione 4.1 “interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”. Già redatto lo studio di fattibilità tecnica economica, progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento relativo al plesso scolastico di Via G. Giusti in uso all’Istituto Comprensivo Statale “Zannotti – Fraccacreta” codice edificio MIUR FG510883. CUP assegnato al progetto J76J17000400006. Approvato con deliberazione di G.M. n. 245 del 20.10.2017, RUP ing. Pietro Zaccaro, progettista arch. Antonio d’Alessandro, importo complessivo richiesto per € 1.780.000,00;

3.3 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE PUGLIA 2014/2020 – Asse Prioritario IV ” Energia sostenibile e qualità della vita ” Obiettivo RA 4.1 Azione 4.1 ” interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”. Già redatto lo studio di fattibilità tecnica economica, progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento relativo al plesso scolastico di Via Lucera in uso alla Scuola dell’infanzia e di primo grado “Andrea

Pazienza” cod. edificio MIUR FG510153.CUP assegnato al progetto J76J17000420006. Approvato con deliberazione di G.M. n. 246 del 20.10.2017, RUP ing. Pietro Zaccaro, progettista arch. Antonio d’Alessandro, importo complessivo richiesto per € 1.650.000,00;

3.4 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE PUGLIA 2014/2020 – Asse Prioritario IV ” Energia sostenibile e qualità della vita ” Obiettivo RA 4.1 Azione 4.1 ” interventi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici”. Già redatto lo studio di fattibilità tecnica economica, progetto definitivo ed esecutivo dell’intervento relativo al plesso scolastico di Via San Rocco Scuola Media Statale “Petrarca – Padre Pio” cod. edificio MIUR FG511911.CUP assegnato al progetto J76J17000410006. Approvato con deliberazione di G.M. n. 247 del 20.10.2017, RUP ing. Pietro Zaccaro, progettista arch. Antonio d’Alessandro, importo complessivo richiesto per € 1.395.000,00;

3.5 PON 2014-2020 interventi di messa in sicurezza Scuola Zannotti Fraccacreta, importo richiesto per € 950.000,00;

3.6 Intervento di messa in sicurezza scuola elementare di via Mazzini, demolizione e ricostruzione, importo richiesto per € 3.850.000,00;

3.7 Intervento di messa in sicurezza scuola elementare di via De Palma, importo richiesto per € 1.230.000,00;

3.8 Opere di adeguamento funzionale campo sportivo Ricciardelli, importo richiesto per € 611.000,00;

3.9 Riqualificazione campo sportivo viale Castellana, importo richiesto per € 658.428,63;

3.10 mobilità dolce tra città e campagna, importo richiesto per € 1.500.000,00;

3.11 RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE PIAZZE ED AREE URBANE CENTRALI ALLAGGREGATO URBANO – C.SO Garibaldi ,P.ZZA CAVALLOTTI E VILLA COMUNALE, importo richiesto per € 2.000.000,00;

3.12 Riqualificazione urbana strade ed aree verdi quartiere San Bernardino, importo richiesto per € 600.000,00;

3.13 “Recupero, Restauro, valorizzazione e rifunzionalizzazione del Palazzo di Città – Palazzo Celestini- con riferimento ai cortili interni ed agli spazi prospicienti da destinare ad attività speciali e culturali”, importo richiesto per € 910.230,00;

3.14 Recupero basolato Centro Storico, importo richiesto per € 1.100.000,00;

3.15 Ristrutturazione immobile Via Ponchielli per asilo nido, importo richiesto per € 487.000,00;

3.16 Struttura prima accoglienza esigenza abitativa via Don Minzoni ex Casa della Madre e del Bambino, importo richiesto per € 1.150.000,00

3.17 Completamento attività di recupero funzionale ex Convento e chiesa dei Francescani – sede del MAT, importo richiesto per € 4.000.000,00;

3.18 P.zza Carmine, sistemazione piazza e parcheggi con recupero fosse granarie, importo richiesto per € 4.000.000,00;

3.19 Completamento, restauro e recupero ex complesso monastico San Lorenzo, importo richiesto per € 1.500.000,00;

3.20 Manutenzione straordinaria e rifacimento strade extra urbane, importo richiesto per € 1.504.652,65.