“Sistemazione Niviera – Stamporlando, il grazie va solo all’ex sindaco Di Iasio”

Monte Sant’Angelo, 12 giugno 2018. ”In questi giorni stiamo assistendo, finalmente, alla definitiva sistemazione delle opere di urbanizzazione del Comparto “Niviera”, cioè di quella parte di Monte, situata in zona Stamporlando, meglio nota come Via Falcone e Borsellino e altre vie adiacenti.

A dire il vero stiamo assistendo, anche, allo spettacolo di chi vuole intestarsi meriti o mettersi medaglie, e capiamo questo atteggiamento visto che, a distanza di un anno dall’insediamento di CambiaMonte, nulla è cambiato o, meglio, qualcosa è cambiato, ma in peggio.

Rumorosa, poi, è la claque di quei pochissimi rimasti fondamentalisti con i paraocchi che, non volendo vedere la realtà (mutuando una notissima canzone, “La verità vi fa male, lo sappiamo…”), vuole dare meriti a chi non li ha: in Politica questo è l’atteggiamento di chi, non consapevole che il voto è libero e l’elettore è il vero perno della Democrazia, ha bisogno

di adulare il referente politico, ma questa non è politica!

Poiché tutti dovremmo sapere che l’amministrazione pubblica si regge sugli atti che sono anch’essi pubblici, nel senso che sono pubblicati all’Albo del Comune, allora vogliamo rinfrescare le idee e i ricordi ai fondamentalisti con i paraocchi, per dimostrare che la zona Niviera è stata sistemata grazie all’ex Sindaco di Iasio e che il 99% di quanto è stato fatto, viene fatto o sarà fatto dall’attuale Amministrazione, assente, sono solo progetti avviati, appunto, dall’ex Amministrazione di Iasio e non da CambiaMonte: la Politica è correttezza e rispetto ed è riconoscimento del lavoro fatto bene da altri.

Adesso, chiunque può deliziarsi con la lettura degli atti che hanno portato alla sistemazione del comparto Niviera.

· Delibera Giunta di Iasio n. 184 del 09-10-2012:

http://pubblicazioni.saga.it/publishing/DD/docDetail.do?docId=18457&org=montesantangelo

· Delibera Giunta di Iasio n. 186 del 12-10-2012:

http://pubblicazioni.saga.it/publishing/DD/docDetail.do?docId=18511&org=montesantangelo

· Delibera Giunta di Iasio n. 205 del 26-10-2012:

http://pubblicazioni.saga.it/publishing/DD/docDetail.do?docId=18822&org=montesantangelo

· Delibera Giunta di Iasio n. 104 del 12-06-2015:

http://pubblicazioni.saga.it/publishing/DD/docDetail.do?docId=49079&org=montesantangelo

Grazie ai residenti per la pazienza che hanno dovuto avere per vedere sistemata la zona”.

(fonte: Forza Italia – Monte Sant’Angelo)