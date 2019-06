“Art Fashion Dream” nel centro storico e nello spazio Murat

Di:

L’alta moda, l’arte e le eccellenze italiane fanno tappa a Bari con la IV edizione di “Art Fashion Dream”: sabato 15 giugno nel centro storico e nello “Spazio Murat” dalle 11.30 alle 19.30; alle 22.00 si terrà al Fortino Sant’Antonio il gemellaggio con il “Premio Letterario Fortuna 2019”.

La quarta edizione di “Art Fashion Dream”, la manifestazione di moda e cultura (che si è svolta a Matera nel 2016 e 2017 e a Trani nel 2018), si snoderà nel centro storico nell’arco dell’intera giornata. Venti modelle indosseranno abiti di alta moda delle collezioni 2019 e 2020 di stilisti e artisti di calibro nazionale e passeggeranno sotto i flash e le videocamere di 20 fotografi e videomaker provenienti da tutta Italia. La manifestazione è organizzata dal fotografo di moda Max Arcano e dall’Agenzia Agorà Eventi di Bari.

“L’Italia è conosciuta in tutto il mondo per la moda, per l’arte e la buona cucina– dichiara Max Arcano -. Abbiamo pensato, quindi, di creare una manifestazione che potesse promuovere queste abilità uniche, che tutto il mondo ci invidia e che fanno dell’Italia la culla della civiltà e della cultura. Lo shooting fotografico si svolgerà nei vicoli del borgo antico di Bari e in parte all’interno dello Spazio Murat (Piazza Ferrarese, Piazza Mercantile, Muraglia Borgo Antico, Fortino Sant’Antonio). A vestire le modelle, dagli abiti ai gioielli, saranno nomi prestigiosi della moda, che con le loro creazioni originali e all’avanguardia, esalteranno la bellezza femminile con linee stilistiche innovative ed eleganti: tra questi, Roberto Guarducci, che è anche il direttore artistico della manifestazione, Carlo Alberto Terranova, Via della Spiga Milano, Vito Gurrado Museum (jewels), Luigi Bruno, Antonio Extempore, Arianna Laterza, Paola Zannoni, e Brigida Lorusso”.

A curare il look delle modelle, saranno i make-up artist Maria Teresa Mileo, Patrizia Amatulli, Katia Cornacchia, Brunella Dambrosio, Valentina Buonsante. Ad occuparsi delle acconciature saranno gli hair stylist Michele Palmisano, Enzo Dambrosio, Diana Jaupi, Angelo Diliso e Giovanna Fracchiolla. Il coordinamento del backstage e delle modelle è affidato alla stilista Emilia Lepore.

Nella sala espositiva dello Spazio Murat, saranno presenti con i loro stand alcune eccellenze del made in Italy, dall’arte al benessere e alla tecnologia: Vito Gurrado Museum (sculture e gioielli – pezzi unici), Olixfit Pistoia (caffè, olio extravergine di oliva), Barbus Barbieri per Businessman (linea cosmesi naturale per uomo), Cuore Della Puglia Italian Excellence (le eccellenze di 10 Comuni della Puglia dal food all’arte con a capo il Comune di Acquaviva delle Fonti), Giordano Innovations Fotografia (ultime tecnologie sulla fotografia e il video in digitale), XMedialive Tecnologie e Servizi per la comunicazione di Reggio Calabria, Sposi Magazine, Palermo Turismo Magazine, Treelium e Macchine Speciali (tecnologie per la decontaminazione dell’acqua), Vita Sana & Sicura (associazione per lo sviluppo sul territorio della guida dell’auto e del benessere della persona), Expoled (Pannelli Led per le nuove frontiere della comunicazione visiva).

Al termine della manifestazione, alle ore 22.00 al Fortino Sant’Antonio sarà consegnato il “Premio alla carriera” a Carlo Alberto Terranova del “Gruppo Sarli Newland”, in occasione del gemellaggio con la V edizione del “Premio Letterario Fortuna 2019”, concorso nazionale di letteratura italiana organizzato dall’associazione culturale Artemisia e patrocinato dal Comune di Bari.

“Il gemellaggio – spiega ancora Max Arcano – servirà a sugellare entrambe le manifestazioni che si occupano della promozione delle eccellenze nel campo dell’arte della letteratura e della moda. Non a caso, si svolgeranno a Bari nello stesso giorno”.

“A settembre – conclude Max Arcano – Art Fashion Dream 2019 tornerà con la serata di Gala e la sfilata di Alta Moda, in una location molto suggestiva, che sveleremo nei prossimi giorni. Anche questo sarà un evento da non perdere”.

ufficio stampa

francesca lombardi