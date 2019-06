Cerignola, blitz dei carabinieri nei quartieri popolari

Di:

Dalle prime ore della mattina, è in corso, su Cerignola, una robusta operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia nei quartieri popolari della città.

Impiegati quasi cento militari della territoriale, lo Squadrone Cacciatori Puglia e unità cinofile per eseguire decine di perquisizioni alla ricerca di armi e droga. L’operazione è stata decisa dopo una serie di rapine e furti commessi nei giorni scorsi in città e lungo la strada Statale 16. In sorvolo anche un elicottero del 6° Nucleo di Bari. Seguiranno ulteriori dettagli in giornata.

fonte http://www.foggiatoday.it/cronaca/blitz-carabinieri-cerignola-perquisizioni-armi-droga.html?fbclid=IwAR3SP4UKqZd6PvuuXw66fLW5fDdvbB7ESQvNnBPwRVElVLc6V4CmOJRE3FA