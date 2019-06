Il Circolo Oasis e l’estate di Mattinata: gli eventi in programma

Di:

Mattinata, 12 giugno 2019. L’estate Mattinatese vedrà protagonista anche quest’anno il collaudato staff organizzativo del Circolo Oasis, che presenta ben tre eventi. Si inizia il 29 Giugno con BIMBINFESTA, l’evento che celebra il bambino: il corso, le piazze e le zone antistanti si trasformeranno in un luogo davvero speciale, fra il reale e il fantastico, dove giocare, imparare, divertirsi, ma soprattutto essere protagonisti della serata con attività e spettacoli. Secondo e attesissimo appuntamento estivo è il FESTIVAL DEI COLORI, giunto alla sua quarta edizione. Si svolgerà dal 28 al 30 luglio, quando le più belle strade della città vecchia saranno immerse in un mare di colori, con l’installazione di creazioni artistiche che penderanno dal cielo creando un’atmosfera incantata. L’evento principale è la Corsa dei Colori del Gargano, che si terrà il 28 Luglio: una fan-race per tutta la famiglia, che consente di immergersi nel caleidoscopio dei colori del Gargano. Musica, cultura ed enogastronomia incorniceranno il tutto per una di festa di paese davvero suggestiva.

Lo scorso anno in tantissimi hanno ammirato le gallerie sovrastanti alcune vie di Mattinata, colorate con aquiloni, ombrelli, sfere, fiori, farfalle e mongolfiere. “ Vogliamo mantenere l’attesa e la curiosità di quanti vorranno partecipare e magari scattare qualche foto ricordo, nonché assistere ad una serie di spettacoli ed attrazioni, tutte divertenti, per un’estate gioiosa ed allegra. A conclusione degli eventi, il 21 Agosto è in programma LA NOTTE AZZURRA, una serie di eventi e spettacoli che immergeranno turisti e visitatori in una piacevole atmosfera dipinta di blu.

A partire dalle ore 21.00 Mattinata si trasformerà in una scala cromatica dell’Azzurro. Per il Corso Matino ed per altre vie, allestite ed addobbate a tema, sono previsti spettacoli, eventi enogastronomici, mercatini, concerti e tanto altro. Non resta che attendere questa colorata e divertente estate mattinatese.

Circolo Ricreativo Culturale Oasis