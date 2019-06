Crisetti e la sua città “normale”, con tre liste vince contro i big della politica

Di:

Foggia, 12 giugno 2019. Primo turno di comunali del 26 maggio: Michele Crisetti perde di oltre 1300 voti contro il suo avversario Giuseppe Mangiacotti. Secondo turno: vince con uno scarto di 3mila preferenze. Non ci credeva nemmeno lui. Sindaco eletto del pd, cui è iscritto, impegnato politicamente dal 2003, si distingue in questo secondo turno nella gara contro un centrodestra in cui fioccano le liste di partito, quelle del centrodestra compatto : Lega, Fdi, Udc, civiche, lista a suo nome. Mangiacotti, incoronato dalle primarie, ottiene al primo turno 700 voti in meno della sua lista, si contende la fascia tricolore del 9 giugno. Crisetti è sostenuto da tre liste, vuole il simbolo del Pd laddove nei centri più piccoli, in genere, si scelgono le civiche, di grande successo negli ultimi tempi. Decide, inoltre, che non ci sarà nessuna lista con il suo nome. “Mi aspettavo una sconfitta o una vittoria sul filo dei voti”.

Il centrosinistra ha tenuto S. Severo e riconquistato Torremaggiore. Nel paese di S. Pio regnava l’incertezza dopo la fine anticipata dell’amministrazione Cascavilla. Negli ultimi anni sono cadute anzitempo 3 amministrazioni su 4. La discussione sul Pug, la fogna bianca che permetterebbe al paese di non allagarsi ad ogni pioggia, i servizi sociali, la politica per il turismo: tutti temi di forte contrasto in consiglio comunale: “Io e Giuseppe Mangiacotti ci siamo sempre scontrati nelle sedi istituzionali su questi argomenti”. La rivalità si è rodata con gli anni in un contesto in cui i perimetri della politica sono stati a volte un po’ ballerini. Mangiacotti è stato, nelle varie amministrazioni, capogruppo del Pd, poi presidente del consiglio con l’Udc, suo fratello, Salvatore Mangiacotti, è stato sindaco Ds quando Crisetti era assessore. Una famiglia con grande consenso elettorale, che dura da 20 anni, sempre al passo con i tempi. A interrompere questa catena, la caduta dell’amministrazione Cascavilla, (un fulmine a ciel sereno per chi stava al governo,) e la sconfitta al ballottaggio.

I voti del ballottaggio

Sull’esito del ballottaggio avranno certo influito i voti di Rifondazione Comunista (oltre il 4%) e il 23% del M5s. Ma i voti che gli sono arrivati, numerosi, non escono da un ambito predeterminato, incontrollabili, come succede al secondo turno. “Non mi sono mai occupato di flussi elettorali- spiega Crisetti- con Rc e M5s abbiamo trovato punti in comune programmatici, ho cercato di intercettare il desiderio di discontinuità che avvertivo in paese. Io ho parlato di città normale: se stai ai piccoli problemi, le strade, il verde, i servizi sociali, hai risposte fortissime. Non ho promesso opere faraoniche, credo che dobbiamo lavorare meglio sul piano sociale di zona con l’ambito di S. Marco in Lamis capofila. Avere una città pulita, gli autobus che funzionano, significa che i pellegrini che vengono qui saranno i promotori della nostra città. S. Pio, il convento, l’ospedale, questa è la nostra tradizione e attraverso questo si va avanti”. Non teme l’instabilità politica dei governi a S. Giovanni, i militanti lo descrivono come una persona che ascolta tutti e poi decide. “Quando si amministra bisogna avere pazienza, non prescindere dai consiglieri ed assessori. Bisogna trovare accordi”.

Pd mobilitato per campagna elettorale

Alle primarie per eleggere il segretario nazionale l’affluenza dei votanti è stata moto bassa. Crisetti spiega: “Sì, con molte schede nulle qui a S. Giovanni, circa 300. Volevamo dare un segnale al partito che, a livello provinciale, essendo molto preso da questioni più importanti, non ha attenzionato il territorio come avrebbe dovuto”. Nell’ultima tornata elettorale, che ha coinciso con le europee, i vertici del pd si sono recati più volte sul posto: dal deputato Bordo, all’eurodeputata Picierno, al consigliere regionale Campo, a Elena Gentile, eurodeputata uscente: “Hanno capito che si giocava una partita importane, non potevamo perdere S.Severo, Torremaggiore, S. Giovanni, dopo quello che succede nel centrosinistra a Manfredonia”. Fra qualche giorno il paese ospiterà l’incontro delle associazioni di volontariato della Protezione civile: “E’ prevista la visita del premier Giuseppe Conte, che qui è di casa”. A palazzo di città, il nuovo sindaco.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 12 giugno 2019

