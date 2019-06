Foggia. La polizia locale non molla sul quartiere ferrovia

Di:

Foggia, 12 giugno 2019. Nel primo pomeriggio del giorno 11 giugno 2019 la Squadra SAD della Polizia Locale di Foggia è intervenuta nel Quartiere Ferrovia e, precisamente in Via Podgora, ove era stato segnalato un caso di bivacco molesto. Gli agenti, giunti sul posto, si trovavano di fornte ad un vero e proprio mercatino abusivo ove era in atto la vendita di indumenti e scarpe usati in condizioni di precarietà estrema sotto il profilo igienico sanitario oltre che di assoluta illegittimità dal punto di vista dell’esercizio del commercio.

I venditori, numerosi cittadini di probabile nazionalità non comunitaria, alla vista degli operanti si davano alla precipitosa fuga disperdendosi nelle vie limitrofe.

La merce veniva sequestrata a carico di ignoti per essere successivamente distrutta in quanto inidonea all’utilizzo, anche dal punto di vista igienico-sanitario, per le pessime condizioni d’uso. L’attività proseguirà nei prossimi giorni al fine di garantire le condizioni di decoro e vivibilità della zona.