Incendia auto dell’ex e la perseguita, arrestato 42enne foggiano

Foggia. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Foggia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 42enne foggiano, il quale, lo scorso 14 Marzo, non accettando la fine del matrimonio con l’ex moglie, in preda alla gelosia e alla rabbia, a seguito di alcune discussioni con la donna, le aveva addirittura incendiato l’autovettura parcheggiata in via Evemero Nardella a Foggia. Non contento, l’uomo, sempre in preda ad un’ossessione morbosa per la sua ex consorte, aveva replicato il gesto criminale lo scorso 11 Maggio, incendiando questa volta l’autovettura nuova della donna, che la stessa aveva appunto acquistato in sostituzione della precedente.

L’attività investigativa svolta dai militari della Compagnia CC di Foggia, già posta in essere dopo il primo episodio e ulteriormente riscontrata dopo il secondo, ha permesso quindi di individuare inequivocabilmente l’autore dei gravi atti incendiari nell’ex coniuge della vittima che, tra l’altro, già sottoposto al regime degli arresti domiciliari, era addirittura evaso per recarsi sotto l’abitazione dell’ex consorte e porre così in essere delle altre minacce, questa volta anche nei confronti del nuovo compagno della malcapitata.

Arrestato e portato in carcere con l’accusa di atti persecutori ed altro ancora da parte dei militari dell’Arma, il 42enne nei prossimi giorni verrà sottoposto ad interrogatorio di garanzia davanti al GIP del Tribunale di Foggia.

Redazione StatoQuotidiano.it