Supporto organizzativo e gestionale Ufficio Tributi Comune Manfredonia, affidamento

Di:

Manfredonia, 12 giugno 2019. Con recente atto del Comune di Manfredonia, si è stabilito di procedere all’affidamento diretto in favore dell’impresa GMC Management S.r.l., con sede in Roma, del servizio di supporto organizzativo e gestionale all’Ufficio Tributi del Comune di Manfredonia, consistente nel servizio di front office e assistenza agli uffici, presso locali messi a disposizione del Comune ed il servizio affissione manifesti con due operatori complessivi, per almeno 18 ore settimanali cadauno, per l’importo di € 4.500,00 oltre iva, per la durata di trenta giorni decorrenti dall’affidamento, ai sensi dell’art.36 – comma 2 – lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.1 – comma 450 – della legge 296/2006 modificato dall’art.1 – comma 502 della legge 208/2015 da ultimo modificata dall’art.1 – comma 130 – dalla legge n.145/2018.

Atto in allegato

N 683 OdA affissioni

Redazione StatoQuotidiano.it