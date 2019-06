Udine. Accordo aziendale di II° Livello tra USI e Sisecam Flat Glass Italy s.r.l.

Di:

In data 28/05/2019 è stato siglato fra questa O.S. un accordo aziendale di II° Livello e la Sisecam Flat Glass Italy s.r.l., azienda turca leader nella produzione di vetro piano e seconde lavorazioni, avente ad oggetto un premio di partecipazione e una indennità di disagio per le lavorazioni a caldo nonché per particolari lavorazioni che richiedono una attenzione e un impegno maggiore per gli operatori.

Tale accordo, in totale deroga al CCNL chimico-vetro, risulta essere il migliore degli ultimi 40 anni in Italia di cui sia ha contezza e arriva alla fine di una serrata trattativa con la Direzione aziendale che, dopo un primo momento di diffidenza, ha lavorato insieme alla RSA-USI per raggiungere tale risultato.

E’ un grande traguardo per i lavoratori dell’impianto dell’aussa corno, considerati gli importi bassi dei minimi tabellari imposti dal contratto nazionale che obbligano il datore di lavoro alla loro applicazione.

Dopo una partenza in salita, ricordando tre proclamazioni di sciopero, di cui uno sospeso un’ora prima del suo inizio, la trattativa ha sviluppato tematiche non solo economiche ma anche sul piano della sicurezza. La direzione aziendale, in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, continuerà il suo impegno per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno dell’impianto.

L’accordo è stato già trasmesso all’agenzia delle entrate per la tassazione agevolata così come indicato dalla norma in materia di defiscalizzazione.

L’ USI, insieme ai propri iscritti e sostenitori, si ritiene soddisfatta del risultato ottenuto e auspica un continuo dialogo con l’azienda all’insegna dello spirito di collaborazione fondamentale per le relazioni industriali e per il mantenimento dei posti di lavoro.

10/06/2019

Per l’USI

RSA Rosario Vizzini