Cartoline del Gargano ai cittadini del Centro-Nord, Rosso Gargano sostiene il turismo

(ROSSOGARGANOSHOP) L’iniziativa, condivisa anche con gli operatori turistici del Gargano, diventerà un messaggio di benvenuto per il periodo estivo associato ad uno straordinario sconto che otterranno i clienti facendo acquisti sullo shop on-line www.rossogarganoshop.com

Un segnale di sostegno al turismo del territorio che segue la campagna pubblicitaria fatta in numerosi centri commerciali di Toscana, Lombardia, Emilia Romagna ed altre regioni, in cui veniva promosso un pomodoro suddiviso in tanti segmenti, ognuno raffigurante una parte turistica della provincia di Foggia, in collaborazione con il Parco Nazionale del Gargano. Rosso Gargano, compatibilmente con le restrizioni dovute al Covid-19, sarà promotrice anche di una serie di eventi per far scoprire i piccoli borghi (soprattutto quelli del subappennino dauno) durante il periodo estivo. Un piccolo aiuto alle comunità del territorio che segue la donazione di migliaia e migliaia di latte di pomodoro a sostegno delle famiglie più bisognose di tutta la provincia di Foggia ma anche di altre zone d’Italia colpite dal virus.