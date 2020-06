Come proteggere gli occhi dalla luce blu durante il lavoro

I danni provocati dalla luce blu

Il PC, gli smartphone, i tablet e i televisori emettono. Si tratta di una radiazione elettromagnetica che non può essere vista ad occhio nudo e che proviene generalmente da fonti luminose artificiali. Tutti noi siamo esposti a queste radiazioni, perché nella nostra vita di ogni giorno abbiamo sempre a che fare con deiche emettono luce blu. Ormai nella vita contemporanea non possiamo sottrarci a queste radiazioni, perché abbiamo sempre a che fare con dei dispositivi che emettono luce blu, in molti momenti nel corso della giornata. Anche le più comuniemettono questo tipo di radiazione. Tuttavia bisogna stare particolarmente attenti, perché la luce blu può provocare alcuni danni. Andiamo a vedere nello specifico quali danni può provocare la luce blu e come fare a proteggersi.

Quando lavoriamo al PC ci possiamo proteggere con gli occhiali per il computer Nowave, in modo da risentire di meno dei danni provocati dalle radiazioni elettromagnetiche che sono classificabili come luce blu.

In generale i danni determinati possono essere di due tipi, distinguendoli fra quelli che si riscontrano nel breve periodo e quelli che si riscontrano a lungo termine.

I primi sono quelli che si riscontrano dopo circa 4-6 ore di eccessiva esposizione alla luce blu. Coloro che stanno per tanto tempo davanti al computer o davanti agli altri dispositivi che emettono questo tipo di radiazioni elettromagnetiche spesso soffrono di occhi stanchi e affaticati e di mal di testa.

Inoltre, dopo aver trascorso diverse ore in un ambiente chiuso, in cui l’unica illuminazione è quella determinata dai LED, si può soffrire anche di insonnia.

Ma abbiamo parlato anche di danni a lungo termine. Neanche questi vanno affatto trascurati, perché varie ricerche hanno dimostrato che esiste un legame stretto tra luce blu e maculopatia. Quest’ultima è una patologia degenerativa della retina che può portare anche alla cecità.

Come proteggersi dalla luce blu

Per evitare che si possano provocare questi danni, è importante proteggersi dalla luce blu, specialmente quando, anche per motivi lavorativi, siamo costretti a restare per troppe ore al giorno davanti a dispositivi elettronici. È importante garantire la salute dei nostri occhi, non soltanto in tempi brevi, ma anche a lungo termine.

I filtri fisici, come per esempio quelli garantiti dagli occhiali, sono importanti, per riuscire ad avere una protezione completa. In realtà come strumenti di protezione non esistono soltanto gli occhiali. Infatti ci sono anche pellicole che sono in grado di bloccare la luce blu oppure dei software, che si configurano come delle app che possono essere scaricate spesso gratuitamente online.

In realtà molti si chiedono quale strumento di protezione possa essere più efficace. Sicuramente gli occhiali con i filtri possono essere molto più utili rispetto ai software o alle applicazioni. Ma per quali ragioni gli occhiali sono più importanti da utilizzare? Innanzitutto ti vogliamo spiegare che i software e le applicazioni riescono a bloccare soltanto la luce emessa dai monitor. Al contrario non hanno alcun effetto nel caso in cui si utilizzino i LED per l’illuminazione artificiale.

Inoltre è da dire che questi software e queste applicazioni che spesso vengono utilizzati per proteggere gli occhi dalla luce blu si limitano soltanto a simulare un filtro e non sono in grado di vedere esattamente quale sia il carattere del colore del tuo monitor, del tuo smartphone o in generale del tuo dispositivo elettronico che potrebbe causarti problemi alla vista.

Inoltre è da dire che, quando la sera ti metti davanti alla TV, non c’è software che possa risolvere la questione, ma l’unica possibilità è quella di affidarti agli occhiali protettivi.