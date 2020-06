Come recuperare dati da un dispositivo tecnologico: la guida

I nostri dispositivi tecnologici ci aiutano ad avere il pieno controllo di quelle che sono le diverse attività che si possono fare sul web. Per questo motivo smartphone, tablet e pc sono pieni zeppi di nostri dati che possono essere più o meno importanti e che per questo motivo vanno preservati.

Può capitare, però, di avere la necessità di recuperare dati che risultano persi o cancellati. Come? Attraverso software recupero dati semplici e veloci. La maggior parte dei programmi per recuperare dati offre la possibilità di verificare l’effettivo risultato, nei casi migliori una anteprima, o normalmente l’elenco dei files recuperabili, ma quello che è singolare la diversificazione e l’eterogeneità dei risultati ottenibili con strumenti diversi.

Molti software sono stati certamente progettati male, con packages di installazione malfunzionanti o con utilizzo di librerie non standard, e peggio, senza alcuna percezione di cosa essere usabilità o semplicità ed intuitività. Per aumentare le possibilità di recupero dei dati, sarebbe importante avere almeno due partizioni separate nel disco fisso, una per il sistema operativo e una per i dati, così potreste anche installare, senza troppi problemi, anche i programmi per il recupero dati, poiché non tutti sono disponibili in versione portable.

L’importanza del Backup

Prima di tutto, però, per evitare di incappare in questa spiacevole evenienza è prima di tutto quello di fare sempre un backup dei tuoi dati più importanti: consumerai spazio su un hard disk esterno o su una nuvoletta cloud, ma com’è noto è sempre meglio prevenire che curare. Compiere questa operazione, infatti, significa fare un duplicato e quindi creare una copia di sicurezza di informazioni e file. L’operazione, per quanto noiosa, è l’unico modo che permette agli utenti di tutelarsi da qualsiasi evenienza nefasta. In caso di malfunzionamenti o guasti, furti oppure attacchi da parte del cybercrime o, anche più banalmente, errori umani, avere una copia di backup è l’ancora di salvezza della governance.

In ambito di sicurezza informatica, il significato di backup riguarda il processo di disaster recovery, cioè quelle attività che consentono di proteggere le informazioni contenute in un ambiente IT che, inevitabilmente, devono essere ridondanti per poter venire recuperate in casi di perdita dei dati accidentali o causati da attacchi di virus e malware. Il concetto di backup è applicabile, ed è fondamentale, in azienda, ma vale anche per tutti i dispositivi che contengono e generano dai (dai cellulari a qualsiasi altro dispositivo elettronico contenente software).

Ripristinare dati, database, sistemi e applicazioni, infatti, è un requisito basilare nella gestione di qualsiasi tipo di business (pubblico o privato). Parlando di sicurezza informatica, il backup è a tutti gli effetti l’altra faccia della medaglia. Per questo motivo è necessario eseguire quello di tutti i dati che si ritengono critici o vulnerabili. La routine, di per sé noiosa, si rivela cruciale nel momento in cui l’accesso ai dati è per vari motivi risulta inibito. In caso di software buggato, corruzione dei dati, guasto dell’hardware, hacking dannoso, errori degli utenti o altri eventi imprevisti, ciò che si è salvato è l’ancora di salvezza della governance. In linea generale, questo non vale solo per i grandi apparati informatici. Vale per i pc, gli smartphone, i tablet, i lettori audio e qualsiasi altro dispositivo equipaggiato di software.

Il cambio smartphone

Anche quando cambiamo smartphone è importante recuperare tutti i dati presenti sul vecchio dispositivo per passarli su quello nuovo. Al di là dei passaggi tecnici, l’idea di base è semplice. Bisogna creare un account, cioè un indirizzo di posta, su gmail.com e usarlo come una cassaforte in cui salvare il contenuto del cellulare vecchio, dalla rubrica al calendario, alla musica. Prima di crearlo, controlla: se hai già scaricato un’app, l’account ce l’hai. Fatto questo, la prima volta che si accende il cellulare nuovo, si potranno recuperare tutti i dati dalla cassaforte (rubrica e contatti compresi).

Certo, non si salva proprio tutto il contenuto del telefono con una sola operazione: a WhatsApp, per esempio, si devono dedicare due minuti in più. In alcuni casi, il passaggio non è diretto. Sul cellulare nuovo, per esempio, per le fotografie, ritrovi solo l’app “Foto”: per vederle però basta selezionarle e scaricarle. Con la maggior parte dei modelli, quando si configura il nuovo telefono, una delle prime schermate chiede se vogliamo trasferite tutte le app o solo alcune. Basta rispondere e, se abbiamo impostato la sincronizzazione su quello vecchio, il cellulare fa tutto da solo. Negli altri casi la lista delle app scaricate in precedenza è comunque presente nell’app Play Store.