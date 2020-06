, 12 giugno 2020. Con Delibere del 10 giugno, laha approvato, previa acquisizione del parere favorevole dei revisori dei contidell’Ente, la manovra di bilancio di previsione 2020/2022.

La singolarità dell’anno in corso, caratterizzato da un fenomeno assolutamente

unico e non preventivabile, quale la pandemia da covid-19, non ha permesso al

Comune di Cerignola, così come a tutti gli altri comuni, di poter programmare le

proprie entrate e le proprie spese su indicatori certi o, comunque, facilmente

stimabili sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo. In conseguenza di quanto detto e considerata l’impostazione istituzionale della Commissione Straordinaria, la manovra di bilancio 2020/2022 è stata improntata alla massima cautela per la parte concernente le entrate e al massimo rigore per la parte concernente le spese, per cui si è data conferma degli importi 2019 per tutte quelle spese incomprimibili per servizi essenziali a favore dei cittadini, rivedendo al ribasso, viceversa, tutte quelle spese non indispensabili o rinviabili

a tempi finanziari migliori.

Tale rigorosa impostazione è stata assolutamente necessaria, tra l’altro, dalla

delicata situazione economica e finanziaria dell’Ente, di cui la Commissione

Straordinaria ha dovuto prendere atto sin dal momento del proprio insediamento. Una situazione, di fatto, “ingessata e asfittica” a causa della bassa capacità di riscossione dei tributi (62% per IMU e di appena il 50% per la TARI) che ha portato, negli anni, a una quota esorbitante di residui attivi (tributi da riscuotere dai cittadini) per quasi 50milioni di euro (di cui la TARI rappresenta l’80%) e su cui l’Ente ha dovuto accantonare quasi 25milioni del proprio bilancio nel Fondo Crediti di dubbia esigibilità (Fondo che aumenta ogni anno e a cui anche nel bilancio di previsione appena approvato è stata destinata una somma di oltre 10 milioni). Tuttavia, preso atto della citata delicata situazione finanziaria dell’Ente, la Commissione Straordinaria, ben consapevole dell’altrettanto delicato momento

dell’economia generale a causa del covid-19, ha inserito tra i propri obiettivi strategici quello della Giustizia Fiscale al fine di poter riequilibrare il peso contributivo dei cittadini, anche con azioni mirate di controllo e incrocio di dati (è significativo che dai dati tributari risulta che i 2/3 dei cittadini di Cerignola vivono da soli in appartamenti di circa 105 metri quadri, con esenzione dell’IMU prima casa e con un abbattimento del 30% sulla TARI).

Dopo questo breve riassunto generale, di seguito si riportano alcune azioni messe

in atto per l’anno 2020 dalla Commissione Straordinaria, per venire incontro al

difficile momento che stanno vivendo gli operatori economici e le famiglie (sulla

base sempre delle norme in vigore):

TARI

• conferma delle tariffe 2019

• scadenze posticipate e dilazionate in 4 rate (30 settembre, 30 novembre,

31 gennaio e 31 marzo)

• intervento per operatori economici che hanno subito la chiusura delle

proprie attività: per loro è stato deliberato un abbattimento della quota

variabile della loro TARI del 30%, per un importo di circa € 450mila (coperto

con fondi dell’Ente rivenienti dalla rinegoziazione dei mutui con CDP).

IMU

• tariffe confermate (il governo ha disposto l’accorpamento della TASI nella

tariffa IMU).

• I cittadini con reddito ISEE non superiore a € 6.000,00 di richiedere il

posticipo del pagamento della prima rata entro il termine massimo di

scadenza della seconda rata (16 dicembre). Basterà solo presentare istanza

e ISEE e il posticipo sarà automatico.

TARIFFE MENSA E TRASPORTO ALUNNI – confermate tariffe 2019

IMPIANTI SPORTIVI – confermate tariffe 2019 con riduzione della quota

prevista per uso degli impianti in caso di gara.

TOSAP – esonero fino al 31 ottobre del pagamento (disposto dal Governo). In

fase di approvazione, da parte della Commissione Straordinaria, di procedure

semplificate per l’utilizzo – da parte degli operatori economici – di spazi pubblici

doppi rispetto a quelli autorizzati nello scorso anno (sempre se compatibili con

l’area interessata), possibilità di prevedere chiusure serali di strade commerciali,

utilizzo aree dedicate, ecc. tutto ciò al fine di permettere migliori servizi all’aperto

con distanziamenti dei tavoli o altro.

Oltre agli interventi tributari, la Commissione Straordinaria ha deliberato anche

altre importanti misure quali: un rilevante piano di alienazione di beni

pubblici non strategici, un articolato piano triennale delle OO.PP. e,

soprattutto, un corposo piano assunzionale per gli uffici comunali (21 nuovi

dipendenti), per garantire, oltre che le dovute e necessarie sostituzioni dei

dipendenti andati in quiescenza da anni (anche con quota 100), un posto di lavoro

ai giovani del territorio.

Tuttavia, in considerazione della singolarità del momento nazionale e mondiale

che tutti quanti stiamo vivendo, la Commissione Straordinaria manterrà alta

l’attenzione sul monitoraggio continuo dei conti comunali per garantire sempre il

dovuto equilibrio previsto dalle norme.

Cerignola, 12 giugno 2020 – La Commissione Straordinaria