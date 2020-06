Disagio abitativo a Foggia, sindaco discute con Alleanza Coop Italiane

, 12 giugno 2020. Martedì 9 giugno, nella sala Giunta di Palazzo di Città, il sindaco di Foggia, Franco Landella, e l’assessore all’Urbanistica del Comune del capoluogo dauno, Paolo La Torre, hanno incontrato la delegazione provinciale di Alleanza delle Cooperative Italiane, rappresentata da Fabio Spadaccino per AGCI Abitazione Puglia, Bellisario Masi per Confcooperative Habitat Puglia e Andrea Acquaviva per Legacoop Abitanti Puglia. Un incontro cordiale nel quale l’Alleanza delle Cooperative ha inteso portare all’attenzione dell’Amministrazione comunale, in occasione della stesura del Piano Urbanistico Generale, il tema del disagio abitativo nella città di Foggia, ed in particolare la crisi che ha colpito il settore dell’edilizia sociale che va di pari passo con la carenza di alloggi, soprattutto nella fascia a costo contenuto.

“Abbiamo recepito le istanze che ci sono state proposte durante la riunione con il mondo della cooperazione edilizia – ha dichiarato il sindaco di Foggia, Franco Landella, al termine della riunione –. L’atavica carenza di alloggi, tra cui quelli di edilizia sociale, è uno dei problemi che l’Amministrazione comunale di Foggia ha sempre affrontato, mettendo in campo tutte le azioni necessarie di nostra competenza e chiedendo anche agli altri livelli istituzionali di fare la propria parte per rispondere alle istanze che ci giungono dai cittadini, dal mondo dell’associazionismo cooperativo e dall’imprenditoria edile”.

“All’interno del PUG è prevista l’individuazione di contesti urbani che possano rispondere alle esigenze che ci sono state prospettate dai rappresentanti delle cooperative – ha sottolineato l’assessore all’Urbanistica, Paolo La Torre –. Non più aree dormitorio, dove non erano previsti servizi essenziali e di vicinato per i residenti, ma auspichiamo di consegnare alla comunità cittadina un Piano Urbanistico Generale che contenga proposte innovative per una nuova qualità dell’abitare che combatta il degrado sociale e possa promuovere anche opportunità di lavoro e di investimento per settori strategici dell’economia cittadina come quello dell’edilizia e della cooperazione”.