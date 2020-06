E’ tempo di accendere i riflettori: #LUCERA360VIEW

E’ questo il titolo dato alla diretta livestream sulle pagine facebook, promossa e realizzata da tre giovani lucerini,, direttore artistico dell’e i fratellidellagrazie anche alla collaborazione diVideomaker,Operatore e Pilota Apr,operatore tecnico/luci ePhotography.

L’evento musicale, interamente dedicato a Lucera e alle sue bellezze, racconterà al popolo dei social, una città ricca di cultura e monumenti importanti. Coinvolgendo il maggior numero di visitatori, nella diretta livestream di venerdi sera, l’evento ha l’obiettivo di promuovere in maniera semplice il turismo lucerino e, in particolare gli aspetti più “caratteristici” della città di Lucera mostrando al mondo le nostre bellezze. Il tutto realizzato in una location incantevole, che solo chi seguirà la diretta scoprirà.

Il progetto è stato totalmente autofinanziato da tre lucerini senza richiedere nessun aiuto economico nè al comune di Lucera né alle aziende del territorio, che in questo periodo vivono periodi bui dovuti alla pandemia, COVID-19, che ha colpito gran parte del sistema economico mondiale.

I tre giovani lucerini lanciano l’invito a tutti i visitatori della diretta livestream e non solo, di venire in questa fantastica città piena di cultura e tradizioni, usi e costumi che la rendono così bella.