Ecco cosa offre l’ospedale di Manfredonia

Manfredonia, 12 giugno 2020. CHIRURGIA generale, endocrinologia, medicina interna, geriatria, fisiatria, ematologia, allergologia e psichiatria: sono queste i reparti riattivati e funzionati nell’ospedale San Camillo De Lellis di Manfredonia come disposto dal direttore generale della Asl Foggia, Vito Piazzolla, dopo la loro chiusura nel periodo di Covid-19. Il direttore Piazzolla ha tenuto a precisare “che l’ospedale di Manfredonia non ha mai interrotto le sue attività in base alla sua specificità. Anche nel pieno della fase emergenziale, infatti sono sempre state assicurate, come da indicazioni ministeriali e regionali, le prestazioni urgenti, non differibili e quelle rivolte ai pazienti con patologia neoplastica sospetta o accertata”.

PER quanto riguarda il laboratorio analisi è necessario prenotarsi attraverso il contact center (numero verde 800466222) o il sito web aziendale www.aslfg.it (servizi online). Per evitare pericolosi affollamenti e code, il cup avrà un solo sportello aperto per le prenotazioni urgenti. E’ ripresa la piena operatività anche dell’attività specialistica ambulatoriale con il recupero graduale delle visite rimaste in attesa dal 9 marzo scorso. A tal riguardo gli operatori degli ambulatori hanno avviato la riprogrammazione degli appuntamenti previo contatto con gli interessati.

CON le riaperture alla loro funzionalità come annunciate dal direttore Piazzolla, sono state definite le “specificità” del nosocomio sipontino, si è avviato il ritorno alla normalità favorito dalla rassicurante situazione della pandemia da coronavirus. Ora i cittadini sanno quali sono le prestazioni che si possono avere al San Camillo di Manfredonia. Uno dei punti essenziali sui quali si è fondata la contestazione da parte del “Tribunale dei diritti del malato” e di “Cittadinanzattiva”, è stata la definizione della “specificità” del presidio ospedaliero di Manfredonia in modo tale da offrire una informazione corretta e chiara di quello che si può o non si può fare al San Camillo De Lellis (a proposito: sarebbe opportuno aggiornare il sito istituzionale). Una perplessità che pare sia stata chiarita con la indicazione dei reparti riattivati come innanzi precisati.

“PRENDIAMO atto – annotano Eleonora Pellico di “Cittadinanzattiva” e Pasquale Aulisa del “Tribunale dei diritti del malato” – delle indicazioni comunicate dal direttore Piazzolla. Per la verità ci aspettavamo qualcosa di più. L’attesa dei manfredoniani è quella del ripristino del reparto natalità, scippato dal presidio ospedaliero di Manfredonia in circostanze che andrebbero chiarite. L’auspicio è ora quello di aver dotato quei reparti del necessario personale medico e infermieristico e delle relative attrezzature. L’ospedale di Manfredonia – afferma Aulisa – è un presidio che va al di là della sua funzione importantissima sanitaria, per assumere una valenza di fondamentale riferimento sociale per un territorio che va oltre i confini comunali. Sapere che all’occorrenza è in grado di assicurare la necessaria assistenza, significa garantire un diritto irrinunciabile della gente”.

A cura di Michele Apollonio