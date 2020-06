FS, Estate in Puglia: ecco il Frecciargento Lecce – Firenze, tornano treni per Siponto

Bari, 12 giugno 2020. Domenica 14 giugno, con l’entrata in vigore del nuovo orario, Puglia e Toscana saranno unite per la prima volta da un treno diretto. Il nuovo collegamento Frecciargento partirà tutti i giorni da Firenze alle 6.00 per arrivare a Lecce alle 13.36 e fermerà ad Arezzo, Roma Tiburtina, Roma Termini, Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Bari, Monopoli, Ostuni e Brindisi. Dal capoluogo salentino partirà alle 16.47 per arrivare a Firenze Santa Maria Novella alle 23.55.

Da domenica torneranno a circolare Frecce e Intercity (Notte e Giorno) verso Roma, Bologna, Milano, Venezia e Torino con fermate straordinarie a Monopoli, Fasano e Ostuni durante il periodo estivo.

La Puglia si conferma sempre più al centro dello sviluppo del turismo nazionale del Gruppo FS Italiane nel pieno rispetto delle norme per il distanziamento delle persone e con la continua igienizzazione dei treni – insieme a una forte spinta alla digitalizzazione grazie alla nuova App Trenitalia.

I dettagli del nuovo orario e delle azioni per il rilancio del turismo sono stati illustrati oggi da Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane, e per Trenitalia da Tiziano Onesti, Presidente, e Orazio Iacono, Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Durante l’estate Trenitalia garantirà quasi 200 corse regionali giornaliere, con particolare attenzione alle fasce orarie dei pendolari.

Dal lunedì al venerdì, ci saranno treni regionali veloci ogni ora da Bari a Lecce e da Bari a Foggia e treni suburbani Barletta-Fasano ogni mezz’ora. Quindici coppie di treni serviranno la linea Bari-Taranto e sette coppie la linea Brindisi-Taranto.

Salento Link e Trulli Link

Con il cambio orario estivo debuttano due nuovi servizi: Salento Link e Trulli Link,una rete capillaredi collegamenti concepita per agevolare chi sceglie i mezzi pubblici per raggiungere il mare e l’entroterra pugliese.

Con un biglietto unico si potrà viaggiare sia in Freccia da e per Milano, Bologna, Roma, Venezia fino a Bari e Lecce che sui treni regionali da e per Foggia, Barletta, Monopoli, Fasano e Brindisi e proseguire il viaggio a bordo di treni e bus di FSE in coincidenza per Alberobello, Cisternino, Castellana Grotte, Locorotondo, Martina Franca, Gallipoli, Otranto e Gagliano Leuca.

In Capitanata

Da metà giugno a fine agosto, con Trenitalia torneranno i treni sulla linea Foggia – Manfredonia per raggiungere le spiagge di Siponto e Manfredonia.

In Valle d’Itria

Saranno oltre 30 mila i posti offerti ogni giorno da Ferrovie del Sud Est in Valle d’Itria con corse veloci, circolari e autobus di linea che collegheranno dal 14 giugno Martina Franca, Cisternino, Locorotondo, Alberobello, Castellana Grotte e Putignano a Bari, Polignano a Mare, Conversano, Monopoli, Fasano, Ostuni e Taranto.

In Salento

Ferrovie del Sud Est offrirà ogni giorno 14 mila posti per raggiungere le principali località della costa jonica e più di 15 mila sul versante adriatico. Tra le mete più servite ci saranno Gallipoli, Baia Verde, Otranto, Laghi Alimini, Torre dell’Orso, Porto Cesareo, San Foca, Roca, Torre Sant’Andrea, Castro, Santa Cesarea Terme.

Quest’estate debutteranno anche il collegamento diretto Gallipoli – Otranto che consentirà di spostarsi da una costa all’altra del Salento in un’ora e due nuovi collegamenti Taranto – Gallipoli e Taranto – Lecce.

Durante la settimana circoleranno treni e bus sulle linee Lecce-Gallipoli, Lecce-Gagliano Leuca, Lecce – Otranto e Gallipoli e Baia Verde mentre nei giorni festivi tutta l’offerta sarà effettuata con bus.

Biglietti in vendita su trenitalia.com, fseonline.it, App smartphone e tablet Trenitalia, biglietterie di stazione FSE e Trenitalia, agenzie di viaggio, punti vendita aderenti delle reti Sisal, Lottomatica e Federazione Tabaccai.

