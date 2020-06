Giovanni Caratù “Il futuro è ora! Non lasciamo Manfredonia al suo destino”

, 12 giugno 2020. “Non importa cosa sta succedendo a questa città. Non importa se la stanno distruggendo o salvando. non importa quello che fanno gli attuali amministratori. Tutti sono pronti per rifondare la città o ricostruirla. anche quelli che l’hanno distrutta ( maggioranza e opposizione). Ebbene in attesa delle elezioni che, nella migliore delle ipotesi, avverranno fra un anno, molti già avvertono che ci saranno e già annunciano candidature e ruoli.Dopo sarà più difficile ricostruirla o rifondarla Manfredonia sarà morta. Noi ci saremo nell’interesse della città e per amore della democrazia”.

Lo dice in una nota Giovanni Caratù, presidente di “Manfredonia che funziona”.