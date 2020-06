In ricordo di Tonino Guerra, storico fondatore RMC

Manfredonia, 12 giugno 2020. “Oggi ricorre il 12 anniversario della prematura dipartita di, fondatore, 42 anni orsono, di, ieri ed oggi un vero punto di riferimento dell’informazione radiofonica e dell’ascolto musicale. Avremmo voluto tenerti tra noi, per continuare con te a gioire dei successi della radio, nata da una tua felice intuizione, oggi saresti stato fiero della tua creatura e dei tuoi collaboratori che, grazie a te, hanno potuto coltivare la grande passione per la radio. Siamo certi che dall’alto, continui ad essere sintonizzato sulle frequenze della tua amata Radio e noi ogni giorno che andiamo in onda, inevitabilmente il ricordo conduce a te. Buone note, Tonino. Lo staff di Radio Manfredonia Centro”. (Nota stampa, Manfredonia 12.06.2020)