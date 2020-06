La Città del Cinema, Morsuillo “Non ripartiamo lunedì, per ora eventi all’aperto”

Foggia, 12 giugno 2020.non riaprirà il 15 giugno, come possibile secondo il Dpcm del 17 maggio e le linee guida regionali. Si sta attrezzando per eventi all’aperto (fino a mille spettatori, al chiuso massimo 200) nella zona antistante l’ingresso e, se otterrà la concessione richiesta, anche per un’arena sul suolo comunale., direttore della multisala nel piazzale Anna De Lauro Matera, in questi 10 anni di vita della struttura ha organizzato una serie di eventi nella parte esterna del cinema, dai concerti all’ animazione per bambini, ma lunedì non si ricomincia: “In estate i flussi di utenti sono in genere inferiori rispetto a quelli invernali, noi abbiamo sempre continuato la programmazione per assicurare una continuità al personale che lavora e agli utenti, ma di questi tempi sarebbe un disastro dal punto di vista economico”. Hanno chiuso il 5 marzo, mentre si stava già preparando il distanziamento “classico”, per spettatori e poltrone. Al momento si approntano nuove tecniche, oltre quella “più semplice di saltare qualche posto”.

Morsuillo è ancora incredulo del fatto che alcune cose possibili in un supermercato, o in chiesa, non siano state possibili per loro: “Siamo stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire, siamo anche più sicuri di una chiesa in cui i posti non sono prenotati online o alla cassa, noi abbiamo la possibilità di questa programmazione organizzata. Per noi aprire lunedì è impossibile perché non posiamo gestire gli ingressi con tutti i nominativi delle persone da prendere e da tenere per 14 giorni, né possiamo gestire il bar. Se devo aumentare in estate il personale a 15 persone e ne ho 10, per esempio, non copro i costi”.

La prospettiva non è il ritorno a settembre, comunque, possibile che da luglio si riavvii l’attività: “Se ottengo la concessione dal Comune – che ho chiesto da un mese insieme alla richiesta di essere coinvolto nell’organizzazione del cartellone estivo, cosa sempre avvenuta, mi hanno dato il patrocinio e abbiamo beneficiato di questa pubblicità – penso di organizzare eventi all’aperto in un’arena. Senza concessione, faremo eventi sul suolo che è di nostra proprietà in concomitanza con l’arrivo del primo nuovo film della Disney il 22 luglio, Onward- oltre la magia, film di animazione. Si muove qualcosa, e si vede dal fatto che le case di distribuzione cominciano a rimettere in circuito nuovi film”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 12 giugno 2020.