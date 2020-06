Le decisioni del direttivo della divisione calcio a 5

Roma, 12 giugno 2020. Si è svolto oggi in Videoconferenza presso il Salone della LND il Consiglio direttivo della Divisione Calcio a 5. Accolta in maniera favorevole la linea della LND, che prevede una differente modulazione delle retrocessioni per tutti i campionati Nazionali. La decisione definitiva su questo però verrà annunciata il 25 giugno.Le decisioni e le nuove regole sui formati:

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque ha favorevolmente accolto quanto emerso ieri durante il Consiglio di LND, cioè la possibilità di proporre una differente modulazione delle retrocessioni per i Campionati Nazionali di futsal. Ovvero, la possibilità di limitare dette retrocessioni, previste in maniera più ampia – come emerso dal comunicato FIGC 214/A – a una sola per singolo campionato. Tale decisione sarà valutata e ratificata nel prossimo Consiglio Federale del 25 giugno.

In relazione alle richieste pervenute, il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 ha ratificato la sospensione della Coppa della Divisione maschile e femminile per la stagione sportiva 2020/2021.

Nell’ambito delle valutazioni relative alle variazioni del giorno e dell’orario di gara, è stata accolta la proposta di abbassare a 10 giorni la possibilità variare il giorno gara senza incorrere in sanzioni. Ugualmente prevista la possibilità di spostare di un’ora l’orario gara senza incorrere in sanzioni.

Gare che coinvolgono voli aerei

Per ciò che riguarda le gare che sono oggetto di voli aerei, escluse la Serie A maschile e la Serie A femminile, per le categorie di Serie A2, Serie B e Serie A2 femminile, verrà disposto un orario di gara che possa permettere il rientro in giornata. In caso di incompatibilità con il rientro in giornata, la squadra ospite può richiedere il cambio orario 30 giorni prima della gara. La Divisione, in caso di mancato accordo, avrà la facoltà di disporre orario di gara anche in altro impianto. Ogni Coppa Italia di categoria sarà oggetto di futura specifica tramite Comunicato Ufficiale. La qualificazione alla Coppa è da intendersi in relazione al piazzamento al termine del girone di andata, successivamente saranno definite i numeri delle qualificate.

Per la definizione delle classifiche dei Campionati Nazionali di competenza della Divisione e quindi per le relative modalità di composizione, la LND ha indetto una riunione il 16 giugno. Successivamente a questa data saranno pubblicate le relative classifiche ufficiali per la chiusura della stagione sportiva 2019/2020

Il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a cinque ha ratificato i limiti di partecipazione al gioco per i Campionati Nazionali di futsal nella stagione 2020/2021 come di seguito indicati.Serie A: 50% di formati, senza obbligo di Under in lista

Serie A2: 7 formati su 12 di cui due Under nati dal 1/1/2000

Serie B: 8 formati su 12 di cui due Under nati dal 1/1/2000

Serie A e A2 femminile: 6 formate su 12

Under 19: 80% di formati, con 5 fuoriquota (2 nati dal 1/1/2000 + 3 nati dal 1/1/2001) M&A Comunicazione