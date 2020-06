Manfredonia, gli studenti del liceo Galilei-Moro orgoglio della Capitanata

Eccezionale risultato quello del Liceo Galilei-Moro di Manfredonia che per la settima volta ha conquistato l’accesso alla fase finale della gara a squadre delle Olimpiadi di Matematica aggiudicandosi, questa volta, addirittura il podio.

La squadra del Galilei-Moro, infatti, unica nella sua gara, è riuscita a risolvere nel tempo di due ore tutti i 21 problemi assegnati, piazzandosi al primo posto nel proprio ‘girone’, con più di duemila punti e con uno stacco di oltre 650 punti dalla seconda classificata.

Una bella soddisfazione per i sette studenti, felicissimi ed emozionati: Giulio Mazzotta (capitano) e Carmine Ciociola della 5BS, Michele Notarangelo della 5AS, Antonio Ciociola (già medaglia d’oro lo scorso anno) e Francesca Piemontese della 4C, Leonardo Ciuffreda della 4D, Matteo Prencipe (consegnatore, unico a poter inserire i risultati in piattaforma) della 3AS.

Le selezioni per le Olimpiadi sono cominciate a novembre. In Italia sono circa 70mila gli studenti che si iscrivono, ma poco più di 200 giungono in finale, partecipando a vari step ad eliminatorie che solitamente si svolgono a livello provinciale, mentre quest’anno hanno visto accomunate anche più province, per via del Covid che ha reso la competizione più ardua per molte scuole. La provincia di Foggia ha gareggiato con Colle di Val d’Elsa, Locri e Palmi.

Il bello della gara è l’enfasi dei ragazzi quando tutti insieme s’impegnano per risolvere i problemi mandando il proprio rappresentante a ‘consegnare’ la soluzione. Purtroppo quest’anno si è svolto tutto on line, ma l’adrenalina è rimasta immutata ed i ragazzi di Manfredonia hanno sbaragliato tutte le altre scuole del proprio girone.

“Bisogna sottolineare la forte determinazione ed il grande spirito di sacrificio di questi studenti che, nonostante gli evidenti disagi, hanno continuato, ad esercitarsi tutte le settimane, non tralasciando gli impegni scolastici. Un bell’esempio per tutti, anche per noi adulti: con determinazione e spirito di sacrificio, uniti, possiamo farcela!”, ha commentato l’infaticabile allenatore, l’insegnante Gaetano Prota.

Ora non resta che attendere la finale, ma di sicuro possiamo già dirci orgogliosi di questi ragazzi e del loro prof, per il risultato da record raggiunto, che fa onore alla nostra città, fiore all’occhiello della provincia di Foggia in questa competizione.

Maria Teresa Valente