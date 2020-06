Manfredonia, i topi bloccano internet: blackout per circa 2 giorni

Manfredonia, 12 giugno 2020. L’ASE, l’azienda ecologica locale, ha avviato una massiccia caccia ai topi che come noto imperversano in città, in centro come nelle periferie. Le apposite trappole sono state piazzate in vari angoli dell’abitato. Una battaglia che deve aver prodotto i suoi effetti se i topi hanno provveduto a cercare altri rifugi alternativi o a rafforzare la loro presenza nel sottosuolo, nei cunicoli nei quali sono alloggiati i vari servizi cittadini. Qui la guerra ai ratti è più difficile.

A DARE evidenza alla loro presenza è stato il web. Non certo con una trasmissione ad hoc. Ma più semplicemente e direttamente interrompendo la connessione. Improvvisamente i computer di una larga zona della periferia di Monticchio non hanno più potuto connettersi alla rete. Un black-out che per due giorni ha mandato in tilt tanti computer e le rispettive attività fra cui quelle scolastiche.

LA LUNGA sequela di proteste è stata intercettata dagli operatori in Albania che hanno provveduto a inviare sul posto una squadra di tecnici arrivata da Foggia. Il guasto è stato individuato nella centralina di Viale Beccarini sistemata in una botola collegata con i cunicoli fognari che si diramano per la città. I tecnici non hanno trafficato molto nel riscontare la ragione del guasto in alcuni fili rosicchiati dai topi. Qualche ora di lavoro e la connessione internet è stata ristabilita.

“NON è la prima volta – hanno rilevato i due tecnici – che riscontriamo cavi mangiati dai topi che abbondano nei cunicoli nonostante opportuni accorgimenti anti-ratti che provvediamo a immettere. E’ incredibile quanti siano i ratti che si muovono nel sottosuolo”. Un inconveniente che è alquanto diffuso. Interruzioni internet a causa degli attacchi di ratti, sono segnalati un po’ ovunque, le ultime arrivano da Bolzano e da Lodi.

Mic. Ap.