Meetup Manfredonia 5 stelle, Iaconeta “Il M5S esiste ed esisterà ancora per tanto”

, 12 giugno 2020. Il MoVimento 5 Stelle di Manfredonia (rappresentato sul territorio dai meetup) interviene attraverso un suo attivista, Gianluca, in merito alla querelle sollevata dalle dichiarazioni rese dall’On. Antonio Tasso durante la diretta Facebook del 09/06/2020 de ilSipontino.net.

Si potrebbe argomentare in modo opportuno a domande sul futuro di Manfredonia e siamo

sicuri ci sarà modo e tempo di affrontare i temi importanti per la cittadinanza, anche dalle

pagine de ilSipontino.net, anche in virtù delle prossime competizioni elettorali, ma ci hanno

fatto sorridere sardonicamente alcune frasi pronunciate dall’On. Antonio Tasso. Questi sostiene che “il 90-95% del M5S di Manfredonia è passato in Agiamo”. Pare proprio che la matematica sia un’opinione. Secondo Tasso, quindi, l’ex consigliere Ritucci rappresentava il 95% del M5S di Manfredonia.

Viene quindi da chiedersi quanto valga – secondo questo calcolo astratto – l’ex consigliere Gianni Fiore, che pure non si sa se faccia parte o meno del suo progetto politico. Va detto però che nel comunicato stampa del 25/08/2019, in occasione della nascita di questo nuovo soggetto sociale, Tasso dichiarava: “entusiastiche le prime adesioni da parte di imprenditori, giovani studenti, professionisti, operai, ex rappresentanti istituzionali come i consiglieri comunali uscenti, Gianni Fiore e Massimiliano Ritucci”. Difatti attualmente non sembrano esserci evidenze di attività pregresse della sua associazione e pare che fino ad oggi un solo membro, oltre lo stesso Tasso, sia stato individuato come aderente alla associazione Agiamo, solo l’ex consigliere Ritucci suo collaboratore e sodale. Battute a parte, va ricordato che alcuni del gruppo M5S di Manfredonia si sono disamorati del MoVimento proprio per questo atteggiamento da “decisore unico” che una volta era di

Ritucci e Fiore ed oggi è ben incarnato dallo stesso Tasso.

Oggi però il M5S, quindi il meetup che lo sostiene, è operativo sul territorio e ne fanno parte diversi attivisti storici. “Faccio il mio personale in bocca al lupo ad Antonio Tasso e spero che come candidato Sindaco sia più concreto che come uomo di … statistica” ha dichiarato sorridendo l’attivista del M5S di Manfredonia, Gianluca Iaconeta e continuando dice: “a proposito della missiva che Tasso ha ricevuto da Vito Crimi in merito al suo ricorso dopo l’espulsione dal M5S, invito personalmente l’Onorevole a pubblicarla una volta per tutte, così finalmente potrà concentrarsi sul suo nuovo soggetto politico e lasciare ai posteri e agli attivisti, l’ardua sentenza sul suo operato e sulle sue mancanze nei confronti del MoVimento”.

“Ricordo a Tasso, ma a tutti in generale, che il M5S è l’insieme delle persone che hanno già

“agito” nelle molte battaglie vinte in piazza, lì dove batte il cuore del MoVimento. Il M5S

esiste dove gli attivisti si incontrano ed ogni volta che la politica si dimentica del popolo

sovrano. Esiste ed esisterà ancora per tanto, al di fuori dei vari personaggi che si potranno

mai alternare sulla scena politica. Siamo nati per moto spontaneo di rivolta, siamo l’insieme

di attivisti, persone che non accettano passivamente l’ingiustizia sociale. Noi “agiamo” da

prima di costituirci come partito politico nel 2009. Siamo il popolo nelle istituzioni ed il popolo che ha agito senza che nessuno l’abbia mai invitato a farlo” conclude l’attivista.

Gianluca Iaconeta – Attivista Meetup Manfredonia 5 stelle