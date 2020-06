Mercato del venerdì, no degli ambulanti al trasferimento in Fiera

, 12 giugno 2020. Gli ambulanti del mercato del venerdì a Foggia sono stanchi di attendere la riapertura e il piano di sicurezza. “Dopo 70 giorni di inverno che abbiamo vissuto noi vogliamo riprendere a lavorare in via Miranda, posto che abbiamo pagato, non in fiera, dietro una bancarella c’è una partita Iva, una famiglia, dei figli, un mutuo, vengono poi a fare le passerelle nei mercati quando sono sotto elezioni”., segretario provinciale di Confcommercio Foggia non ci sta alla proposta di traferire il mercato alla fiera.

L’ultima riunione per decidere sulla ripartenza è stata tenuta presso l’assessorato alle attività economiche con Sonia Ruscillo e con 8 associazioni, alcune delle quali provenienti dalla Bat: “Abbiamo trovato la sorpresa sul tavolo, il trasferimento per 19 settimane nel quartiere fieristico, fino al 31 ottobre, ma non ci andremo”. In una nota stampa scrivono: “Concordi anche tutte le altre sigle sindacali di categoria, provinciali e regionali, nessuno tocchi via Miranda. La questione continuerà a essere monitorata dal sindacato provinciale degli ambulanti”. Lo Mele spiega: “In questo modo perdiamo i clienti, perdiamo l’avviamento commerciale, ho 32 anni di esperienza e so che i trasferimenti non fanno mai bene ai commercianti, facciano il piano di sicurezza”.

L’assessore Sonia Ruscillo, nelle scorse settimane, aveva preannunciato che si stava procedendo in tal senso. Prima di lei l’assessore alle attività economiche Claudio Amorese aveva predisposto una graduatoria per i commercianti in regola con i pagamenti al Comune e per quelli che dovevano mettersi al passo. Ma, in particolare, una determina pubblicata il 20 febbraio scorso, la n. 53, aveva come oggetto il “Riordino e riqualificazione del mercato settimanale di via Miranda in base al Regolamento comunale del commercio su aree pubbliche e adozione del piano di Safety e Security. Ricognizione degli operatori commerciali regolari autorizzati.” In mezzo è passata la bufera Covid-19, ma è possibile che, di fronte a questo documento, si parli di un piano completamente da rifare in base ai nuovi Dpcm? Che non esista possibile continuità, con adeguamento alle nuove norme e in base ai mq. da rivedere per utente? “Noi non c’entriamo niente con i loro capricci politici- prosegue Lo Mele -, per ora abbiamo in preparazione una lettera al sindaco, al dirigente del settore e all’assessore alle attività economiche”