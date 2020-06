Stamattina in un’incendio un ragazzo senegalese è morto carbonizzato. Noi siamo per un’accoglienza degna della persona umana. Mi spiace dirlo, avevamo ragione. ❤ R.I.P. e ti chiedo scusa per come ti abbiamo accolto“. Lo scrive sui social l’avv. Cristiano Romani, rappresentante dell’associazione di Borgo Mezzanone, comitato spontaneo per la tutela della piccola borgata foggiana.

, 12 giugno 2020. “Avevamo ragione, mio malgrado. La settimana scorsa con una rappresentanza del comitato di Borgo Mezzanone, abbiamo rappresentato al Prefetto le forti fragilità del Borgo dopo lo smantellamento del CARA. Eravamo preoccupati poiché un presidio di legalità veniva chiuso mentre più di 1500 immigrati sono ancora stanziati sulla PISTA in condizioni PRECARIE e in totale assenza di sicurezza.

Video incontro in Prefettura a Foggia