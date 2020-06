Rinnovabili: nel 2019 hanno coperto il 35% della domanda nazionale

Il lockdown dovuto all’emergenza da Coronavirus ha dato al mondo una consapevolezza più tangibile riguardo l’impatto ambientale che può avere l’elevato tasso di inquinamento. È possibile fare molto per migliorare la situazione, e dopo che la pandemia ha scosso gli animi anche in tal senso, sono state tantissime le iniziative come Fridays For Future, che in questo 2020 si è ripetuto online , nate per incentivare scelte più green. L’obiettivo del movimento è quello di sensibilizzare i più giovani a prendere consapevolezza, stimolandoli a riflettere sul problema climatico che affligge il pianeta. Uno dei risultati ottenuti, che sta rappresentando una vera e propria svolta in Italia, si può ritrovare nel fatto che siano sempre di più le famiglie che scelgono di passare a fonti di energia rinnovabile, accompagnato da un più generale aumento della domanda europea di impianti.

Cresce il consumo di energia da fonti rinnovabili in Italia

Dopo anni di incertezza, oggi il fotovoltaico sembra essere diventato una componente indispensabile per il futuro energetico. E se le rinnovabili già dallo scorso anno sono arrivate a coprire quasi il 36% della domanda nazionale, il vero settore che traina questa crescita nel Paese è sicuramente quello del fotovoltaico. Sono molte infatti le famiglie e le aziende che oggi decidono di sfruttare le opportunità offerte in questo momento per installare un impianto del genere rivolgendosi a compagnie specializzate che, come ad esempio Green Network Energy, propongono un servizio completo per fornire un impianto fotovoltaico chiavi in mano a chi ha deciso di passare alle rinnovabili. La domanda, oggi più in crescita che mai, fa ben sperare per un futuro più attento ai problemi climatici derivati dall’inquinamento, ma già dal 2019 la richiesta delle rinnovabili in confronto con gli anni passati è aumentata in modo rilevante.

Il fotovoltaico cresce anche in Europa di oltre il 100%

Una vera e propria crescita diretta quindi verso un’avanguardia ecologica, che già dallo scorso anno, solo per il mercato solare UE, aveva installato 16,7 GW di impianti in 12 mesi. Questi rappresentano un aumento del 104% rispetto agli 8,2 GW di nuova capacità del 2018. Traguardi che fanno ben sperare e rivelano una forte tendenza verso un mondo più ecosostenibile: quello registrato è infatti il valore più alto raggiunto negli ultimi 10 anni. I dati fanno luce sulle intenzioni di privati e imprese di puntare per il futuro a fonti elettriche rinnovabili. In particolare, il fotovoltaico oggi sta vivendo una seconda giovinezza. Il settore, che aveva infatti conosciuto la sua massima richiesta negli anni Duemila, ha poi subito una brusca frenata. Almeno fino ad oggi, perché grazie alla competitività in termini di costi del solare e ai generosi meccanismi nazionali incentivanti, risulta uno dei settori traino delle energie pulite.

La crescita di questo settore indica quindi chiaramente come sia in Italia che in Europa si stia sempre più attenti al nostro impatto sul pianeta e a come riuscire a ridurlo. (Nota stampa)