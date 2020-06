Rosa Mariani – Davide dell’Oglio “Ecco il Trekking a 6 zampe nel Gargano”

, 12 giugno 2020. Da un’idea dieducatrice comportamentista, insieme alla guida GAE, nasce il “TREKKING A 6 ZAMPE NEL GARGANO.

Trascorri un pomeriggio diverso, circondato dalla natura del Gargano senza rinunciare alla compagnia del tuo amico a 4 zampe. Escursioni a portata di zampa, rese ancor più interessanti dalle parole e musica della nostra guida GAE Davide dell’Oglio e dalle nozioni e pratiche educative dell’ Educatratrice Cinofila Comportamentista Rosa Mariani, che vi accompagneranno durante tutta la passeggiata e potrete scambiarvi idee, curiosità e domande che riguardano il vostro cane e tutto quello che ci circonda.

Contestualmente all’iscrizione dovrete compilare una modulo per il vostro cane indispensabile per garantire a voi un’esperienza divertente e ai vostri cani un pomeriggio ricco di stimoli positivi, senza rinunciare a scoprire le meraviglie che il GARGANO ci riserva!

Periodicamente, tramite la nostra pagina Facebook comunicheremo la calendarizzazione degli eventi “a 6 zampe”. È consigliabile prenotarsi per tempo per evitare il closing list. Le nostre passeggiate vedranno protagonisti alcuni sentieri ai piedi nel nostro territorio ricco di storia e natura.

INFORMAZIONI UTILI

PERCORSO:

-Si parte alle 15,30 (appuntamento davanti al Penny Market di San Severo) e si rientra indicativamente per le 20,30.

-Il percorso è di 5km

-difficoltà ESCURSIONISTICO/TURISTICO

-vedremo una delle grotte dell’Angelo per poi terminare la passeggiata con il bellissimo tramonto a Cala Rossa.

EQUIPAGGIAMENTO:

-abbigliamento e scarpe da trekking

-protezione solare

-acqua per uso personale e per il cane con relativa ciotola

– bocconcini premio per il tuo cane

-museruola(che sarà indossata solo in caso di necessità)

-guinzaglio da passeggiata (no estensibile o lunghina)

-il cane deve essere in regola con le vaccinazioni e se ha dei problemi comportamentali o di salute è indispensabile comunicarlo agli organizzatori l momento dell’iscrizione.

IMPORTANTE

Ricordiamo ai proprietari che secondo le disposizioni di Legge è obbligatorio tenere i cani legati durante tutta l’escursione. Oltre all’aspetto legale, riteniamo sia doveroso evitare situazioni che possano mettere in difficoltà i partecipanti ed i loro stessi cani oltre le persone che incontreremo lungo i sentieri.

CONTATTI e referenze

-Davide dell’Oglio guida GAE 📲3479632734

-Rosa Mariani educatrice comportamentista 📲3420489836

N.B. Ovviamente l’escursione è aperta anche a chi non ha un cane o non vuole portarlo con sé, a chi ha paura e vorrebbe fare un po’ di esperienza.. Insomma è aperta a tutti.