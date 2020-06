San Severo, Le Iene intervistano ragazzi che manifestano contro l’inciviltà

(leiene) Un gruppo di ragazzi di San Severo, nel Foggiano, manifesta contro l’inciviltà di chi usa il territorio come discarica a cielo aperto: “Siamo circondati da rifiuti tossici, ma non vogliamo essere costretti ad andare via dalla nostra terra. Noi facciamo segnalazioni ma le istituzioni non ci ascoltano”

GIOVANI CONTRO GLI "INCIVILI" A SAN SEVERO A FOGGIA Un gruppo di ragazzi di San Severo, nel Foggiano, manifesta contro l’inciviltà di chi usa il territorio come discarica a cielo aperto: “Siamo circondati da rifiuti tossici, ma non vogliamo essere costretti ad andare via dalla nostra terra. Noi facciamo segnalazioni ma le istituzioni non ci ascoltano” Pubblicato da Le Iene su Giovedì 11 giugno 2020