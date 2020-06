Monte Sant’Angelo, 12 giugno 2020. “Non ci può essere un buon modo di vivere dove non c’è un buon modo di bere“. E per farlo, sposando la tesi di, è necessario affidarsi alla qualità e ai prodotti della. “Scorze di limoni, die foglie di ulivo. Sì, soltanto questo“, dice a StatoQuotidiano l’imprenditore, descrivendo i sapori dell’Antico amaro del Gargano, ulteriore prodotto della “ Gargan’OK ”, azienda citata da Mosca a Parigi in qualità di “” dei prodotti artigianali della tradizione locale. Parliamo dele del

L’impresa. sIl tempo ha premiato un giovane che da una semplice idea ha creato “un’azienda nata per produrre liquori, pasta, dolci, confetture e taralli secondo le antiche ricette del Gargano, oggi un punto di riferimento per i palati più raffinati, gli amanti del cibo genuino e le tradizioni culinarie italiane e pugliesi. Il tutto è reso possibile soprattutto dalle materie prime genuine utilizzate durante il processo produttivo; ogni fase dello stesso è certificata e rispetta i più alti standard europei in termini di sicurezza alimentare”.

La produzione si basa su 5 linee produttive:

• PASTA: prodotta esclusivamente con semola di grano duro e acqua.

• LIQUORI: disponibili più di 80 tipologie di liquori.

• DOLCI: tipici del Gargano.

• CONFETTURE: marmellate di arance, limoni e mandarini prodotte senza conservanti. SOLO CON LA FRUTTA DEL GARGANO E ZUCCHERO.

• TARALLI: oltre ai classici tarallini, numerose varianti.

Con questi prodotti è presente in tutte le fiere nazionali ed estere. La Gargan’OK” ha partecipato nel 2019 al Prodexpo Mosca, prima dell’emergenza sanitaria era in programma il tour mondiale tra: Sial Canada 2020, Sial Parigi 2020, Cibus Parma, Workshop AGROALIMENTARE,VARSAVIA-Polonia, IFE (The International Food & Drink Event) Londra, Workshop AGROALIMENTARE, Stoccolma, WORLD FOOD MOSCA Russia, GOURMET FOOD SELECTION, Parigi FRANCIA, TASTE THE FUTURE, Anuga, l’Artigiano in fiera a Milano a dicembre, e Winter Fancy Food, CALIFORNIA per presentare a far degustare la realtà artigianale di prodotti con il cosiddetto metodo della “filiera corta”.

“Conosciamo i nostri agricoltori e ci concentriamo sulla produzione solo locale, tanti dei nostri prodotti sono al 100% naturali e di alta qualità”, dice Mario Maratea.

Per la preparazione dell’Antico amaro del Gargano, l’azienda Gargan’Ok utilizza solo “limone Femminiello del Gargano IGP e Arancia del Gargano IGP.” Recente l’adesione dell’azienda al Consorzio, oltre alla sottoscrizione di Agroqualità con la qualifica di trasformatore dell’Arancia IGP. Qualità, sapori, prodotti della natura attestati nella loro valenza anche da nutrizionisti di rilevanza nazionale quali il prof. Calabresi.

le proprietà benefiche. Del resto, il fitocomplesso delle foglie di olivo contiene, fra le altre sostanze, oleuropeina, un polifenolo, che ha proprietà antiossidanti, antinfiammatorie, antimicrobiche e antivirali. Tra le altre sostanze presenti nelle foglie di ulivo anche il tirosolo, una sostanza con proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, l’acido oleanolico che ha azione immunomodulatoria e antinfiammatoria, l’acido elenolico dalla potente azione antiossidante, antibatterica e antivirale, e la rutina (o vitamina P) e idrossitirosolo, due potenti antiossidanti.

Per gli agrumi, oltre alla vitamina C, un’altra sostanza presente ei che ha un impatto molto positivo sul corpo, è l’acido citrico, presente soprattutto in arance e limoni. Le sue funzioni sono molteplici: antiossidante; astringente, quindi utile in caso di diarrea; disinfettante; di prevenzione dei calcoli renali.

